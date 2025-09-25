World Lung Day 2025 : क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड लंग डे? जानें इतिहास, महत्व और थीम

World Lung Day 2025 : अत्यधिक स्मोकिंग, प्रदूषण और अनहेल्दी खानपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। आज इस खास मौके पर जानते हैं आखिर क्या है विश्व लंग दिवस 2025 का इतिहास, महत्व और थीम।

दुनियाभर में हर साल 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस 2025 (World Lung Day 2025) के रूप में मनाया जाता है। विश्व लंग दिवस 2025 फेफड़ों की बीमारियों के प्रभाव को उजागर करने, रोकथाम, निदान, उपचार और फेफड़ों के स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बता दें, फेफड़े शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक होते हैं। जिनका काम शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाने और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है, जो कि शरीर के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन अत्यधिक स्मोकिंग, प्रदूषण और अनहेल्दी खानपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। आज इस खास मौके पर जानते हैं आखिर क्या है विश्व लंग दिवस 2025 का इतिहास, महत्व और थीम।

विश्व फेफड़ा दिवस का इतिहास विश्व फेफड़ा दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था, जब अंतर्राष्ट्रीय श्वसन सोसाइटियों के फोरम (Forum of International Respiratory Societies - FIRS) ने इसकी शुरूआत की थी। बता दें, FIRS एक वैश्विक गठबंधन है, जिसमें विभिन्न श्वसन स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं, जो फेफड़ों की बीमारियों से लड़ने के लिए जागरूकता फैलाने का काम करता है। इसकी शुरुआत फेफड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और श्वसन रोगों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से की गई थी।

विश्व फेफड़ा दिवस का महत्व दुनिया भर में श्वसन रोग जैसे अस्थमा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), फेफड़ों का कैंसर और प्रदूषण से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में हर साल 25 सितंबर का दिन स्वच्छ हवा, स्वस्थ जीवनशैली और रोकथाम पर जोर देता है। धूम्रपान छोड़ना, प्रदूषण से बचाव, स्वस्थ खान-पान और व्यायाम जैसे सरल कदमों से फेफड़ों को मजबूत बनाया जा सकता है।