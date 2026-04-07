सावधान! रात में 1 से 3 बजे के बीच टॉयलेट जाते हैं? ये नॉर्मल नहीं, छिपे हुए खतरे की है घंटी
न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार रात के एक से तीन बजे के बीच अगर पेशाब लगने की वजह से आपकी नींद खुलती है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर हो रहे बदलाव से जुड़ा एक छोटा संकेत हो सकता है।
कई लोगों की आदत होती है कि वो रात में बार-बार उठकर पेशाब के लिए जाते हैं। अक्सर हम इस बात को नॉर्मल मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या वाकई में यह नॉर्मल बात है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार रात में उठकर पेशाब के लिए जाना नॉर्मल नहीं है। खासतौर पर रात के एक से तीन बजे के बीच अगर पेशाब लगने की वजह से आपकी नींद खुलती है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर हो रहे बदलाव से जुड़ा एक छोटा संकेत हो सकता है। अगर आप भी रोज 1 से 3 बजे के बीच उठ रहे हैं, तो इसे अनदेखा करने के बजाय अपने शरीर के लक्षणों को समझने की कोशिश करें, और इससे छुटकारा पाने के उपाय करें। चलिए जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक रात में पेशाब के लिए नींद खुलने की वजह क्या है और इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं।
रात 1 से 3 बजे का समय होता है खास
श्वेता शाह बताती हैं कि आयुर्वेद के अनुसार रात 1 बजे से 3 बजे के बीच का समय लिवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान शरीर खुद को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया में रहता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस समय बार-बार उठता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि लिवर पर ज्यादा दबाव है या शरीर को आराम की जरूरत है।
किन कारणों से होती है यह समस्या
न्यूट्रीशनिस्ट के अनुसार अगर रात में एक से तीन बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे- अगर आप दिनभर ज्यादा चाय या कॉफी पीते हैं, तो उसमें मौजूद कैफीन भी रात में बार-बार पेशाब आने की वजह बन सकता है। इसके अलावा ज्यादा नमक खाना भी शरीर के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। साथ ही हार्मोनल बदलाव, खासकर महिलाओं में मेनोपॉज के दौरान भी ऐसी समस्या पैदा हो सकती है।
कैसे पाएं इस समस्या से निजात
श्वेता कहती हैं कि अगर आपको रात में उठकर पेशाब जाने की समस्या है, तो इससे निजात पाने के लिए आप रात में सोने से पहले कुछ समय तक अपने पैरों को नमक मिले गुनगुने पानी में डुबोकर रखें। इससे नर्वस सिस्टम को आराम मिलता है और शरीर शांत होता है। दूसरा उपाय यह है कि आप एक टेबल स्पून धनिया और एक टेबल स्पून सौंफ को लेकर 100ml पानी में उबाल लें फिर इस पानी को पीएं। इससे भी बॉडी बैलेंस रहती है। इसके अलावा श्वेता शाह यह भी सलाह देती हैं कि शरीर को शांत रखने और हारमोंस को बैलेंस में रखने के लिए नियमित तौर पर भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।