अनियमित पीरियड्स से परेशान? वजह हो सकता है आपका रोज का तनाव: श्वेता शाह

संक्षेप: तनाव सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, इसका असर सबसे पहले पेट और फिर पीरियड्स पर दिखता है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह बताती हैं कि बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल पाचन और हार्मोन दोनों को बिगाड़ देता है।

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव को हम अक्सर सिर्फ मानसिक परेशानी मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, वह शरीर में बस जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, जब कोई महिला लंबे समय तक तनाव में रहती है, तो उसका पहला असर गट (पाचन तंत्र) पर और फिर हार्मोनल सिस्टम पर दिखाई देता है। यही वजह है कि ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, अनियमित पीरियड्स, देर से साइकल आना या ज्यादा दर्द जैसे लक्षण आम हो जाते हैं।

तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन शरीर को 'सर्वाइवल मोड' में ले जाता है, जहां पाचन धीमा हो जाता है और प्रजनन से जुड़े हार्मोन बैकसीट पर चले जाते हैं। नतीजा- डाइजेशन बिगड़ता है और पीरियड्स का नेचुरल रिदम टूटने लगता है। आयुर्वेद इसे वात दोष के बढ़ने से भी जोड़ता है जो भागदौड़, ओवरथिंकिंग और अनियमित दिनचर्या से पैदा होता है। जब तक तनाव को मैनेज नहीं किया जाता, तब तक गट और पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं बार-बार लौटती रहती हैं।

स्ट्रेस कैसे गट और पीरियड्स को बिगाड़ता है? पाचन पर असर: तनाव बढ़ने से पेट की आग (Digestive Fire) कमजोर हो जाती है जिससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी होती है।

हार्मोनल असंतुलन: हाई कॉर्टिसोल के कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन संतुलन खो देते हैं जिससे पीरियड्स लेट या इर्रेगुलर हो सकते हैं।

पीरियड क्रैम्प्स और दर्द: तनाव मांसपेशियों को सख्त करता है, जिससे पीरियड्स के दौरान दर्द और ऐंठन बढ़ जाती है।

आयुर्वेदिक नजरिया: आयुर्वेद के अनुसार, ज्यादा दौड़-भाग, ओवरथिंकिंग और अनियमित दिनचर्या से वात दोष (Vata Aggravation) बढ़ता है जिसका सीधा असर गट और मासिक धर्म पर पड़ता है। हीलिंग की शुरुआत कैसे करें?