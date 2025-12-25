Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थWhy Stress first hits your Gut and periods Nutritionist Shweta Shah
अनियमित पीरियड्स से परेशान? वजह हो सकता है आपका रोज का तनाव: श्वेता शाह

अनियमित पीरियड्स से परेशान? वजह हो सकता है आपका रोज का तनाव: श्वेता शाह

संक्षेप:

तनाव सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, इसका असर सबसे पहले पेट और फिर पीरियड्स पर दिखता है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह बताती हैं कि बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल पाचन और हार्मोन दोनों को बिगाड़ देता है।

Dec 25, 2025 12:20 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव को हम अक्सर सिर्फ मानसिक परेशानी मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि स्ट्रेस सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता, वह शरीर में बस जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, जब कोई महिला लंबे समय तक तनाव में रहती है, तो उसका पहला असर गट (पाचन तंत्र) पर और फिर हार्मोनल सिस्टम पर दिखाई देता है। यही वजह है कि ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस, अनियमित पीरियड्स, देर से साइकल आना या ज्यादा दर्द जैसे लक्षण आम हो जाते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

तनाव के दौरान शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। यह हार्मोन शरीर को 'सर्वाइवल मोड' में ले जाता है, जहां पाचन धीमा हो जाता है और प्रजनन से जुड़े हार्मोन बैकसीट पर चले जाते हैं। नतीजा- डाइजेशन बिगड़ता है और पीरियड्स का नेचुरल रिदम टूटने लगता है। आयुर्वेद इसे वात दोष के बढ़ने से भी जोड़ता है जो भागदौड़, ओवरथिंकिंग और अनियमित दिनचर्या से पैदा होता है। जब तक तनाव को मैनेज नहीं किया जाता, तब तक गट और पीरियड्स से जुड़ी समस्याएं बार-बार लौटती रहती हैं।

स्ट्रेस कैसे गट और पीरियड्स को बिगाड़ता है?

  • पाचन पर असर: तनाव बढ़ने से पेट की आग (Digestive Fire) कमजोर हो जाती है जिससे गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी होती है।
  • हार्मोनल असंतुलन: हाई कॉर्टिसोल के कारण एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन संतुलन खो देते हैं जिससे पीरियड्स लेट या इर्रेगुलर हो सकते हैं।
  • पीरियड क्रैम्प्स और दर्द: तनाव मांसपेशियों को सख्त करता है, जिससे पीरियड्स के दौरान दर्द और ऐंठन बढ़ जाती है।
  • आयुर्वेदिक नजरिया: आयुर्वेद के अनुसार, ज्यादा दौड़-भाग, ओवरथिंकिंग और अनियमित दिनचर्या से वात दोष (Vata Aggravation) बढ़ता है जिसका सीधा असर गट और मासिक धर्म पर पड़ता है।

हीलिंग की शुरुआत कैसे करें?

ये भी पढ़ें:डायबिटीज में फल खाने का सही समय और मात्रा क्या हो? एक्सपर्ट की राय
  • दिन की रफ्तार थोड़ी धीमी करें
  • गरम, हल्का और ताजा खाना खाएं
  • बहुत ठंडा, प्रोसेस्ड और जंक फूड कम करें
  • रात को पर्याप्त और गहरी नींद लें
  • खाने से पहले 5–10 मिनट शांत बैठें या गहरी सांस लें

हेल्थ टिप: न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह कहती हैं कि जब मन शांत होता है, तो पेट ठीक होता है और जब गट हील होता है, तो पीरियड्स अपने आप रेगुलर होने लगते हैं। इसलिए पीरियड्स की समस्या को सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल और मानसिक शांति से भी ठीक किया जा सकता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना ही असली इलाज की शुरुआत है। विशेष जानकारी के लिए डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।