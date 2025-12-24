Hindustan Hindi News
Why Soaking Potatoes Before Cooking Makes a Big Difference
आलू पकाने से पहले पानी में क्यों भिगोते हैं? सेहत और स्वाद का कनेक्शन

आलू पकाने से पहले पानी में क्यों भिगोते हैं? सेहत और स्वाद का कनेक्शन

संक्षेप:

क्या आप जानते हैं कि आलू को पकाने से पहले पानी में भिगोने से अतिरिक्त स्टार्च निकल जाता है? यह ना सिर्फ पकाने की क्वालिटी सुधारता है, बल्कि तलने या भूनने पर बनने वाले हानिकारक कंपाउंड्स को भी कम कर सकता है।

Dec 24, 2025 11:28 am IST
आलू भारतीय रसोई की सबसे आम और पसंदीदा सब्जियों में से एक है। चाहे सब्ज़ी हो, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स या रोस्टेड आलू- लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आलू को पकाने से पहले कुछ देर पानी में भिगोना एक बेहद फायदेमंद किचन हैक माना जाता है? यह आदत सिर्फ स्वाद और टेक्सचर ही नहीं, बल्कि सेहत से भी जुड़ी हुई है।

आलू में प्राकृतिक रूप से स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। जब आलू को काटकर सीधे पकाया जाता है, तो यही अतिरिक्त स्टार्च उन्हें चिपचिपा बना सकता है और तलते समय रंग जल्दी गहरा हो सकता है। पानी में भिगोने से आलू की सतह पर मौजूद अतिरिक्त स्टार्च निकल जाता है जिससे पकाने का रिजल्ट काफी बेहतर मिलता है।

पानी में भिगोने के प्रमुख फायदे

1. अतिरिक्त स्टार्च कम होता है: आलू को ठंडे पानी में रखने से सतह का स्टार्च बाहर निकल जाता है। इससे आलू पकाते समय आपस में चिपकते नहीं और उनका टेक्सचर बेहतर रहता है।

2. समान रूप से पकते हैं: स्टार्च कम होने की वजह से आलू अंदर तक एक समान पकते हैं। फ्राइज और रोस्टेड आलू ज्यादा क्रिस्प और सुनहरे बनते हैं।

3. Acrylamide बनने का खतरा कम हो सकता है: जब आलू को बहुत अधिक तापमान पर तलते या भूनते हैं, तो उसमें acrylamide नाम का एक कंपाउंड बन सकता है, जिसे अधिक मात्रा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। शोध के अनुसार, आलू को पहले पानी में भिगोने से इस कंपाउंड के बनने की संभावना कम हो सकती है।

4. रंग और स्वाद रहता है बेहतर: भिगोए हुए आलू तलने पर जल्दी काले नहीं पड़ते और उनका स्वाद ज्यादा संतुलित और नेचुरल रहता है।

सही तरीका क्या है?

  • आलू को छीलकर या काटकर ठंडे पानी में डालें।
  • कम से कम 20–30 मिनट तक भिगोकर रखें।
  • पानी निकालकर आलू को अच्छी तरह सुखा लें, इसके बाद तलें, भूनें या पकाएं।
  • फ्रेंच फ्राइज या चिप्स के लिए आलू को 30–45 मिनट तक भिगोना और भी बेहतर माना जाता है।

हेल्थ टिप: आलू को पकाने से पहले पानी में भिगोना एक छोटा लेकिन असरदार किचन हैक है। यह ना सिर्फ खाने का स्वाद और टेक्सचर सुधारता है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी एक समझदारी भरा कदम माना जाता है। अगली बार आलू बनाते समय यह तरीका जरूर अपनाएं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह ले सकते हैं।

