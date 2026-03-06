स्प्रिंग सीजन में स्किन ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो जाती है? डाइटीशियन ने बताए कारण
स्प्रिंग सीजन में कई लोगों को अचानक पिंपल्स, रेडनेस और स्किन एलर्जी की समस्या बढ़ने लगती है। डाइटीशियन दीप्ता नागपाल के अनुसार मौसम में बदलाव, बढ़ता पोलन और कुछ खाने की चीजें स्किन को ज्यादा सेंसिटिव बना सकती हैं।
स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु को अक्सर फूलों के खिलने, हरियाली और सुहावने मौसम से जोड़ा जाता है। लेकिन कई लोगों के लिए यह मौसम स्किन की समस्याएं भी साथ लेकर आता है। इस समय अचानक पिंपल्स, रेडनेस, खुजली, एलर्जी या एक्जिमा जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं।
डाइटीशियन और क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट दीप्ता नागपाल बताती हैं कि मार्च के आसपास मौसम में होने वाला बदलाव स्किन को ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है। इस दौरान हवा में पोलन की मात्रा बढ़ जाती है, तापमान बदलता है और नमी का स्तर भी अलग हो जाता है। इन सभी कारणों से शरीर का इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे स्किन में सूजन और एलर्जी की समस्या हो सकती है।
स्प्रिंग में स्किन क्यों हो जाती है ज्यादा सेंसिटिव
डायटीशियन के अनुसार, मार्च का महीना सर्दी से गर्मी की ओर जाने का समय होता है। इस बदलाव के दौरान हवा में पोलन ज्यादा होता है और मौसम बार-बार बदलता है। ऐसे में स्किन जल्दी रिएक्ट करने लगती है। इस समय कई लोगों को चेहरे पर लालपन, खुजली, पिंपल्स, एक्जिमा के पैच और आंखों के आसपास सूजन जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अगर आपकी स्किन भी इस मौसम में ज्यादा रिएक्ट करती है तो यह सामान्य हो सकता है।
कुछ खाने की चीजें बढ़ा सकती हैं समस्या
डाइटीशियन के अनुसार, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो इस समय स्किन की एलर्जी और ब्रेकआउट को बढ़ा सकते हैं। खासकर उन लोगों में जिनकी स्किन पहले से सेंसिटिव होती है। स्प्रिंग सीजन में इन चीजों का सेवन थोड़ा कम करना बेहतर हो सकता है:
- फर्मेंटेड और ज्यादा समय तक रखे हुए फूड्स
- बचा हुआ या स्टोर किया हुआ खाना
- प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड
- टमाटर और पालक (कुछ लोगों में)
- ज्यादा खट्टे फल
- चॉकलेट
- ज्यादा कैफीन
- शराब
- ज्यादा तला-भुना खाना
स्किन को शांत रखने के लिए क्या खाएं ?
कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जो शरीर को संतुलित रखने और स्किन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। डाइटीशियन इन चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देती हैं:
- विटामिन C से भरपूर फूड्स
- सेब और प्याज
- ग्रीन टी
- हरी पत्तेदार सब्जियां
- रंग-बिरंगी सब्जियां
- हल्दी और अदरक
- नट्स और बीज
- इसके अलावा दही जैसे प्रोबायोटिक फूड्स खाना, पर्याप्त पानी पीना और रोजाना समय पर खाना भी स्किन और शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है।
स्किन के लिए जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स
स्प्रिंग सीजन में स्किन की देखभाल के लिए कुछ छोटी-छोटी आदतें भी बहुत मदद कर सकती हैं।
- बाहर से आने के बाद चेहरा और हाथ धो लें
- घर पहुंचकर कपड़े बदलें
- बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बचें
- खुशबू वाले स्किनकेयर प्रोडक्ट्स कम इस्तेमाल करें
- रोजाना मॉइश्चराइजर लगाएं
नोट: डाइटीशियन के अनुसार, इस मौसम में स्किन को कठोर ट्रीटमेंट की नहीं, बल्कि हल्की और संतुलित देखभाल की जरूरत होती है। सही खान-पान और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर आप स्प्रिंग सीजन में भी अपनी स्किन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
