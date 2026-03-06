Hindustan Hindi News
स्प्रिंग सीजन में स्किन ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो जाती है? डाइटीशियन ने बताए कारण

Mar 06, 2026 08:00 am IST
स्प्रिंग सीजन में कई लोगों को अचानक पिंपल्स, रेडनेस और स्किन एलर्जी की समस्या बढ़ने लगती है। डाइटीशियन दीप्ता नागपाल के अनुसार मौसम में बदलाव, बढ़ता पोलन और कुछ खाने की चीजें स्किन को ज्यादा सेंसिटिव बना सकती हैं।

स्प्रिंग सीजन यानी वसंत ऋतु को अक्सर फूलों के खिलने, हरियाली और सुहावने मौसम से जोड़ा जाता है। लेकिन कई लोगों के लिए यह मौसम स्किन की समस्याएं भी साथ लेकर आता है। इस समय अचानक पिंपल्स, रेडनेस, खुजली, एलर्जी या एक्जिमा जैसी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं।

डाइटीशियन और क्रॉनिक डिजीज स्पेशलिस्ट दीप्ता नागपाल बताती हैं कि मार्च के आसपास मौसम में होने वाला बदलाव स्किन को ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है। इस दौरान हवा में पोलन की मात्रा बढ़ जाती है, तापमान बदलता है और नमी का स्तर भी अलग हो जाता है। इन सभी कारणों से शरीर का इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिससे स्किन में सूजन और एलर्जी की समस्या हो सकती है।

स्प्रिंग में स्किन क्यों हो जाती है ज्यादा सेंसिटिव

डायटीशियन के अनुसार, मार्च का महीना सर्दी से गर्मी की ओर जाने का समय होता है। इस बदलाव के दौरान हवा में पोलन ज्यादा होता है और मौसम बार-बार बदलता है। ऐसे में स्किन जल्दी रिएक्ट करने लगती है। इस समय कई लोगों को चेहरे पर लालपन, खुजली, पिंपल्स, एक्जिमा के पैच और आंखों के आसपास सूजन जैसी समस्याएं महसूस हो सकती हैं। अगर आपकी स्किन भी इस मौसम में ज्यादा रिएक्ट करती है तो यह सामान्य हो सकता है।

कुछ खाने की चीजें बढ़ा सकती हैं समस्या

डाइटीशियन के अनुसार, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो इस समय स्किन की एलर्जी और ब्रेकआउट को बढ़ा सकते हैं। खासकर उन लोगों में जिनकी स्किन पहले से सेंसिटिव होती है। स्प्रिंग सीजन में इन चीजों का सेवन थोड़ा कम करना बेहतर हो सकता है:

  • फर्मेंटेड और ज्यादा समय तक रखे हुए फूड्स
  • बचा हुआ या स्टोर किया हुआ खाना
  • प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड
  • टमाटर और पालक (कुछ लोगों में)
  • ज्यादा खट्टे फल
  • चॉकलेट
  • ज्यादा कैफीन
  • शराब
  • ज्यादा तला-भुना खाना

स्किन को शांत रखने के लिए क्या खाएं ?

कुछ फूड्स ऐसे भी होते हैं जो शरीर को संतुलित रखने और स्किन को शांत करने में मदद कर सकते हैं। डाइटीशियन इन चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देती हैं:

  • विटामिन C से भरपूर फूड्स
  • सेब और प्याज
  • ग्रीन टी
  • हरी पत्तेदार सब्जियां
  • रंग-बिरंगी सब्जियां
  • हल्दी और अदरक
  • नट्स और बीज
  • इसके अलावा दही जैसे प्रोबायोटिक फूड्स खाना, पर्याप्त पानी पीना और रोजाना समय पर खाना भी स्किन और शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है।

स्किन के लिए जरूरी लाइफस्टाइल टिप्स

स्प्रिंग सीजन में स्किन की देखभाल के लिए कुछ छोटी-छोटी आदतें भी बहुत मदद कर सकती हैं।

  1. बाहर से आने के बाद चेहरा और हाथ धो लें
  2. घर पहुंचकर कपड़े बदलें
  3. बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने से बचें
  4. खुशबू वाले स्किनकेयर प्रोडक्ट्स कम इस्तेमाल करें
  5. रोजाना मॉइश्चराइजर लगाएं

नोट: डाइटीशियन के अनुसार, इस मौसम में स्किन को कठोर ट्रीटमेंट की नहीं, बल्कि हल्की और संतुलित देखभाल की जरूरत होती है। सही खान-पान और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाकर आप स्प्रिंग सीजन में भी अपनी स्किन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।

