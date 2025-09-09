दूध में धो कर क्यों खानी चाहिए बासी रोटी? डॉक्टर बता रहे कमाल के फायदे Why should you eat soaked stale roti in milk? Doctor reveals surprising health benefits, हेल्थ टिप्स - Hindustan
दूध में धो कर क्यों खानी चाहिए बासी रोटी? डॉक्टर बता रहे कमाल के फायदे

बासी रोटी को दूध में भिगोकर खाना डाइट का सदियों से हिस्सा रहा है। आज डॉक्टर भी इनके कई हेल्थ बेनिफिट्स बता रहे हैं। डॉ रवि गुप्ता ने एक पोस्ट के जरिए सलाह दी है कि आपको दूध में धो कर रोटी खानी चाहिए। आइए जानते हैं क्यों-

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 01:44 PM
दूध और रोटी का कॉम्बिनेशन कोई नया नहीं है। अपने घर के बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे रोटी और दूध को साथ-साथ खाया जाता रहा है। खासतौर से बासी रोटी को दूध में भिगोकर खाना डाइट का सदियों से हिस्सा रहा है। हालांकि आजकल कम ही लोगों ने इन्हें साथ साथ टेस्ट किया होगा या करने की सोची भी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज डॉक्टर भी इनके कई हेल्थ बेनिफिट्स बता रहे हैं। डॉ रवि गुप्ता ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए सलाह दी है कि आपको दूध में धो कर रोटी खानी चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन डॉक्टर ने इसके कमाल के फायदे बताए हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर ये रोटी और दूध की पूरी कहानी क्या है।

दूध में धो कर खाएं रोटी

डॉक्टर रवि गुप्ता कहते हैं कि आपको बासी रोटी हमेशा दूध में धो कर खानी चाहिए। इसे अगर आप अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, तो ये बहुत फायदेमंद होता है। दरअसल बासी रोटी में 'रेसिस्टेंट स्टार्च' डेवलप होता है, जिसे दूध के साथ मिलाने पर इसे पचाना आसान हो जाता है। वहीं ये रोटी ब्लड शुगर स्पाइक भी नहीं करती और शरीर को काफी फायदा करती है।

ऐसे करें रोटी को गर्म

डॉक्टर रवि कहते हैं कि रात की बची हुई रोटी को खाने से पहले हमेशा दूध में कुछ देर के लिए सोक कर दें। लगभग 5 से 7 मिनट के लिए रोटी को दूध में भिगोकर छोड़ दें। अब आप इसे गर्म कर के खा सकते हैं। ये आपके लिए एक पौष्टिक, आसान और टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बन सकती है।

इन लोगों के लिए है फायदेमंद

डॉ रवि गुप्ता कहते हैं कि बासी रोटी में एक स्पेशल चीज होती है, वो है रेसिस्टेंट स्टार्च। जब आप इसे दूध के साथ मिला देते हैं तो ये पचाने में भी आसान हो जाती है और इसे खाने पर ब्लड शुगर भी स्पाइक नहीं होता। यानी अगर आपको पाचन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं या फिर आप डायबिटीज के मरीज हैं, तो रोजाना सुबह दूध में धो कर बासी रोटी जरूर अपनी डाइट में शामिल करें।

