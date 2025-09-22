नवरात्रि व्रत में क्यों खाया जाता है सेंधा नमक ? धर्म ही नहीं सेहत से भी जुड़ा है कनेक्शन

Health Benefits Of Sendha Namak : किसी के भी मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि व्रत के दिनों में केवल सेंधा नमक का ही उपयोग क्यों किया जाता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बता दें, इसके पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य से जुड़े भी कई कारण हैं।

शारदीय नवरात्रि की शुरूआत आज यानी 22 सितंबर से हो चुकी है। मां दुर्गा के भक्तों के लिए नवरात्रि व्रत का खास महत्व है। इस दौरान व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी माना गया गया है, जिसकी अनदेखी करने पर व्रत खंडित हो सकता है। ऐसा ही एक नियम नमक को लेकर भी बताया गया है। नवरात्रि व्रत में नमक का सेवन वर्जित माना गया है। लेकिन इन नौ दिनों में आपसामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में किसी के भी मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि व्रत के दिनों में केवल सेंधा नमक का ही उपयोग क्यों किया जाता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आपको बता दें, इसके पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक और स्वास्थ्य से जुड़े भी कई कारण हैं।

व्रत में सेंधा नमक खाने के पीछे धार्मिक कारण धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सेंधा नमक के सेवन से व्रत खंडित नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह नमक प्राकृतिक रूप से मिनरल्स से भरपूर होता है और इसमें कोई भी अशुद्धता या कैमिकल्स मौजूद नहीं होते हैं। जबकि साधारण नमक कई केमिकल प्रोसेस से गुजर कर घर तक पहुंचता है। व्रत में सेंधा नमक के सेवन के पीछे का धार्मिक कारण इसकी शुद्धता से जुड़ा हुआ है।

व्रत में सेंधा नमक खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे इम्यूनिटी बूस्ट करता है सेंधा नमक में मौजूद जिंक, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इनके सेवन से शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट होती है,जिससे व्यक्ति बाहरी संक्रमण से बचा रहता है।

आवश्यक मिनरल्स से भरपूर है सेंधा नमक सेंधा नमक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे कई जरूरी म‍िनरल्‍स पाए जाते हैं। जो व्रत के दौरान शरीर को संतुलित रखने का काम करते हैं। यह नमक अपने हल्के, मिट्टी जैसे स्वाद से सात्विक खाने का भी स्वाद बढ़ा देता है।

पचाने में आसान व्रत के दौरान लिया जाने वाला फलाहार जैसे साबूदाना, कुट्टू का आटा, फल और सूखे मेवे, ये सभी सेंधा नमक के उपयोग से आसानी से डाइजेस्‍ट हो जाते हैं। सेंधा नमक इन सबमें स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही खाने को पचाने में भी मदद करता है।

इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा कम और पोटैशियम अधिक होता है, जिससे यह इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जो व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा यह नमक हृदय और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याओं को कम करने में फायदेमंद हो सकता है।