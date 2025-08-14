सेंधा नमक को हर रोज खाने के नुकसान जान लें, आखिर क्यों केवल व्रत में खाने का है नियम? why sendha namak is allowed to eat in vrat or fast know side effects of rock salt, हेल्थ टिप्स - Hindustan
सेंधा नमक को हर रोज खाने के नुकसान जान लें, आखिर क्यों केवल व्रत में खाने का है नियम?

Sendha Namak side effects: सेंधा नमक को टेबल सॉल्ट की जगह पर खाना शुरू किया तो इससे कई सारे नुकसान सेहत को हो सकते हैं। जानें आखिर क्यों बड़े-बुजुर्ग केवल व्रत में सेंधा नमक खाने की देते थे सलाह। रोजाना सेंधा नमक खाने से हो सकते हैं ये नुकसान।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 03:06 PM
व्रत में सेंधा नमक खाने के बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर इसे हर रोज खाने से क्यों मना किया जाता था? लेकिन आजकल काफी सारे लोग टेबल सॉल्ट की बजाय सेंधा नमक को रोज के खाने में शामिल कर लेते हैं। अगर हर दिन खाया जाए तो ओवरईटिंग की वजह से सेंधा नमक हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो जाता है। ये ना केवल किडनी बल्कि हार्ट हेल्थ को बुरी तरह से बीमार बना सकता है। जानें कैसे सेंधा नमक हेल्थ के लिए हार्मफुल है और आखिर क्यों इसे व्रत में खाने का नियम बनाया गया।

बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर

सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा कम होती है। इसलिए रोजाना इसे खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन लगातार इस हिमालयन नमक को खाने पर ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा हो जाता है। कारण है लापरवाही, दरअसल,सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा टेबल सॉल्ट की तुलना में कम होती है। लेकिन इतनी मात्रा होती है कि आपके शरीर को प्रभावित कर सके। जब आप ज्यादा मात्रा में सेंधा नमक खाते हैं तो शरीर में सोडियम का लेवल बढ़ जाता है। जिसकी वजह से दिल के साथ ही आर्टरीज पर प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर का खतरा भी साथ में बढ़ता है।

डिहाइड्रेशन और ब्लॉटिंग का खतरा

सोडियम कम होने की वजह से सेंधा नमक थोड़ा कम नमकीन लगता है। जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इसे ज्यादा मात्रा में डालर खा लेते हैं। ज्यादा मात्रा में सेंधा नमक खाने पर बॉडी के फ्लूइड का बैलेंस बिगड़ जाता है। सोडियम पानी को सेल्स के बाहर धकेल देता है। जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है और इंसान को थकावट और बेहोशी महसूस होती है। वहीं ज्यादा सोडियम की मात्रा शरीर में पानी को इकट्ठा करने लगती है। जिससे ब्लॉटिंग, सूजन और डिसकंफर्ट महसूस होता है। जो लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं या घंटों गर्म तापमान में रहते हैं या फिर पहले से ही शरीर में फ्लूइड इंबैलेंस है, उन्हें खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

थायराइड की समस्या

सेंधा नमक में नेचुरली आयोडीन की मात्रा ना के बराबर होती है। और आयोडीन शरीर में थायराइड के फंक्शन के लिए जरूरी मिनरल है। जब आप टेबल सॉल्ट खाना छोड़कर केवल सेंधा नमक खाने लगते हैं तो शरीर में आयोीन की कमी का रिस्क बढ़ जाता है। जिससे ना केवल वजन पर असर पड़ता है ब्कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। प्रेग्नेंट वुमन और बूढ़े लोगों को प्रॉपर थायराइड फंक्शन के लिए नमक जरूरी होता।

सेंधा नमक ज्यादा खाने से पाचन की समस्या

सेंधा नमक का ज्यादा इस्तेमाल पाचन से जुड़ी समस्याएं पैदा करने लगता है। जिससे उल्टी, मितली और डायरिया होने का डर रहता है। सेंधा नमक एक्सेस में खाने से होने से एसिड रिफ्ल्क्स और अल्सर की समस्या में दिक्कत बढ़ जाती है।

आखिर क्यों व्रत में सेंधा नमक खाने की सलाह दी जाती है

शुद्धता

सेंधा नमक को सबसे शुद्ध नमक बताया गया है। जो पूरी तरह से नेचुरल होता है। इसे बनाने के लिए किसी भी तरह की प्रोसेसिंग का इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए व्रत में हमेशा सेंधा नमक खाने की सलाह दी जाती है।

आयुर्वेद में बोला गया है श्रेष्ठ नमक

आयुर्वेद में पांच तरह के नमक बताए गये हैं। जिसमे से सुवर्चला लवण यानी सेंधा नमक जो कि पूरी तरह से शुद्ध और प्राकृतिक होता है। इसे बनाने के लिए इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए व्रत में हमेशा सुवर्चला लवण को खाने की सलाह दी जाती है।

व्रत में डाइजेशन को बढ़ाता है

व्रत में खाई जाने वाली चीजें डाइजेशन को मुश्किल कर देती हैं। आयुर्वेद में बताए गए नमक में से सुर्वचला नमक कूलिंग प्रॉपर्टी लिए होता है। जिसकी वजह से ये शरीर को अंदर से ठंडक देता है और डाइजेशन को भी आसान बना देता है।

व्रत में इलेक्ट्रोलाइट को रखता है बैलेंस

सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा कम और पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है। जिसकी मदद से इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने में मदद मिलती है। और ब्लड प्रेशर प्रभावित नहीं होता।

