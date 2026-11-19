सरसों के साग को आयुर्वेद में बताया गया है सबसे खराब, खाने का सही तरीका जानते हैं?
आयुर्वेद में खाने-पीने की चीजों की लंबी लिस्ट है। जिसमे सबसे खराब और सबसे अच्छी चीज दोनों शामिल है। जैसे हरे साग में सरसों के साग को सबसे खराब माना गया है लेकिन साथ ही इसे खाने का सही तरीका भी बताया है, जिसे आप भी जान लें।
सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और लोगों का फेवरेट मक्की की रोटी और सरसों का साग का सीजन भी आ गया। ज्यादातर घरों में सर्दियों के दिनों में सरसों का साग खाया जाता है। इसका स्वाद लाजवाब लगता है और लोगों को लगता है कि ये शरीर को गर्म रखकर हमें ठंड से बचाएगा। लेकिन जानकर हैरानी हो सकती है कि सरसों का साग सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। यहां तक कि सर्दियों में मिलने वाले हरे साग में इसे सबसे खराब माना गया है। ये बातें हम नहीं बल्कि आयुर्वेद की किताब में लिखी है। जिसे कई सारे आयुर्वेदाचार्य बता चुके हैं।
आयुर्वेद में क्यों बोला गया है सबसे खराब साग है सरसों का साग?
आयुर्वेदाचार्य नित्यानंदम बताते हैं कि आचार्य वाग्भट्ट की पुस्तक में सरसों के साग को सबसे निंदित बताया गया है। यानि कि बाकी साग की तुलना में ये सबसे खराब होता है। सरसों के साग की प्रकृति गरिष्ठ यानी पचने में मुश्किल, मधुर यानी मीठा और गर्म होता है। जिसे खाने पर मल और पेशाब रुकती है यानि कब्ज होता है और गैस बनती है और साथ ही ये त्रिदोषी है यानि इसे खाने पर वात, पित्त और कफ तीनों ही बिगड़ता है। साथ ही सरसों के साग में ज्यादा सेहतमंद तत्व भी नहीं होते। चरक संहिता में बताया गया है कि ज्यादातर साग भारी और रूखे होते हैं इसीलिए इन्हें सही तरीके से पकाकर खाना जरूरी है। जिससे कि खाकर बीमार ना हो शरीर।
सरसों का साग खाने का क्या है सही तरीका
ज्यादातर साग प्रकृति में रूखे होते हैं। इसलिए इन्हें सही तरीके से पकाकर खाना जरूरी है।
पहलें उबालें
सरसों के साग को खाने से पहले अच्छी तरह से उबालना जरूरी है। मतलब कि ये साग पूरी तरह से पका हुआ होना चाहिए।
पानी को निचोड़ें
उबले हुए साग में मौजूद पानी को पूरी तरह से निचोड़कर अलग कर दें और इसका इस्तेमाल खाने में ना करें।
घी या तेल में पकाएं
चूंकि रूखेपन को मारने के लिए चिकनाई की जरूरत होती है इसीलिए जब भी सरसों का साग बनाया जाए तो उसे उबालने के बाद भरपूर घी या तेल में पकाया जाए। घी या तेल से ही रूखापन जाता है। इसीलिए पंजाब वगैरह में जब सरसों का साग बनता है तो ऊपर से मक्खन डाला जाता है। और अगर मक्खन ना भी हो तो घी का इस्तेमाल किया जाता है। जिससे कि ये शरीर में जाकर आसानी से पच सके और नुकसान ना पहुंचाए।
अष्टांग हृदय में बताया गया है कि इस तरह से बना साग शरीर के दोषों को नहीं बिगाड़ता है।
दूसरे साग के साथ मिक्स करके बनाएं
इसके अलावा सरसों के साग को हमेशा दूसरे साग के साथ मिक्स करके खाया जाना चाहिए। मतलब सरसों के साग के साथ मेथी, पालक या मूली को मिलाकर खाएं। जिससे कि इसे खाने पर शरीर को नुकसान ना हो। अगर सरसों के साग को बगैर दूसरे साग में मिलाए डायरेक्ट सही तरीके से पकाकर नहीं खाया जाता उन्हें पाचन की दिक्कतें ज्यादा परेशान करती हैं। इसलिए सरसों के साग को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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