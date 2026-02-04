पीरियड्स में नो लीकेज, नो झंझट: डॉक्टर तान्या से जानें पीरियड्स पैंटीज के फायदे
पीरियड्स के दौरान कंफर्ट और सेफ्टी हर महिला की पहली जरूरत होती है। डॉक्टर तान्या के अनुसार, पीरियड्स पैंटीज पारंपरिक पैड्स का स्मार्ट, हाइजीनिक और स्ट्रेस-फ्री विकल्प बनती जा रही हैं।
पीरियड्स के दिनों में महिलाएं अक्सर पैड, टैम्पॉन या मेनस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इन सभी के साथ कुछ ना कुछ असहजता जुड़ी रहती है। कभी लीकेज का डर, कभी स्किन रैशेज तो कभी बार-बार बदलने की टेंशन। ऐसे में अब एक नया और भरोसेमंद विकल्प सामने आया है — Periods Panties। डॉक्टर तान्या के अनुसार, यह प्रोडक्ट खासतौर पर उन महिलाओं के लिए फायदेमंद है जो पीरियड्स के दौरान ज्यादा कंफर्ट और फ्रीडम चाहती हैं।
- बिल्कुल रेगुलर अंडरवियर जैसा कंफर्ट: डॉक्टर तान्या बताती हैं कि पीरियड्स पैंटी देखने और पहनने में बिल्कुल सामान्य अंडरवियर जैसी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर एक बिल्ट-इन, अल्ट्रा-सॉफ्ट एब्जॉर्बेंट लेयर होती है। यह ना तो डायपर की तरह भारी लगती है और ना ही चलने-फिरने में असहज महसूस होती है।
- साइंटिफिक डिजाइन, नो लीकेज गारंटी: पीरियड्स पैंटीज की सबसे बड़ी खासियत है इनका लीक-प्रूफ डिजाइन। सॉफ्ट इनर लेयर नमी को तुरंत सोख लेती है जिससे गीली फीलिंग नहीं आती। फ्रंट, बैक और साइड्स से लीकेज को रोकने के लिए मल्टी-लेयर प्रोटेक्शन दिया जाता है जिससे आप पूरे दिन निश्चिंत रह सकती हैं।
- हैवी फ्लो के लिए भी असरदार: डॉक्टर के अनुसार, ये पैंटीज कंटीन्यूअस एब्जॉर्प्शन के लिए डिजाइन की जाती हैं। हैवी फ्लो वाले दिनों में, ऑफिस, ट्रैवल या लंबे समय तक बाहर रहने पर यह बेहद मददगार साबित होती हैं। बार-बार पैड बदलने की चिंता खत्म हो जाती है।
- परफेक्ट फिट, बिना एडजस्टमेंट: Periods Panties आपकी रेगुलर पैंटी की तरह फिट होती हैं। ना सरकने का डर, ना बार-बार एडजस्ट करने की जरूरत। इससे महिलाएं ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स महसूस करती हैं।
- यूज करें और फेंक दें, नो झंझट: डॉक्टर तान्या बताती हैं कि डिस्पोजेबल पीरियड्स पैंटीज उन महिलाओं के लिए बेहतरीन हैं जो धोने या स्टोर करने का झंझट नहीं चाहतीं। इस्तेमाल के बाद इन्हें आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है, जिससे हाइजीन भी बनी रहती है।
हेल्थ नोट: अगर आप पीरियड्स के दौरान कंफर्ट, सेफ्टी और स्ट्रेस-फ्री एक्सपीरियंस चाहती हैं, तो डॉक्टर तान्या के अनुसार Periods Panties एक स्मार्ट और मॉडर्न चॉइस हैं। सही प्रोडक्ट चुनकर आप अपने पीरियड्स को कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक बना सकती हैं। लेकिन आपको असहज महसूस हो या फिर कोई रैशेज जैसी समस्या लगे तो स्किप भी कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
