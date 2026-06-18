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आप भी रात को सिरहाने पानी का गिलास रखकर सोते हैं? क्या इशारा करती है ये आदत?

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Bed Ke Pass Pani Rakhne Se Kya Hota Hai: सोने से पहले पानी का गिलास भरकर रखना कई लोगों की रोज की आदत होती है। लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ प्यास बुझाना है, या इसके पीछे कोई और दिलचस्प कारण छिपा हो सकता है?

आप भी रात को सिरहाने पानी का गिलास रखकर सोते हैं? क्या इशारा करती है ये आदत?

रात को सोने से पहले बिस्तर के पास पानी का गिलास रखना एक बहुत कॉमन आदत है। शायद आपने भी अपने घर में किसी को ऐसा करते देखा होगा या खुद ही ऐसा करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई लोग सुबह उठने तक उस पानी को छूते भी नहीं, फिर भी हर रात गिलास भरकर वापस रख देते हैं?

पहली नजर में यह एक साधारण आदत लग सकती है लेकिन इसके पीछे सिर्फ प्यास नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक दिलचस्प खेल भी हो सकता है। बिस्तर के पास रखा पानी का गिलास हमें यह एहसास दिलाता है कि अगर रात में कुछ जरूरत पड़ी, तो उसका इंतजाम पहले से मौजूद है। यही छोटी-सी बात मन को राहत देती है और कई लोगों को ज्यादा सुकून के साथ सोने में मदद करती है।

पानी का गिलास नहीं, मन की तसल्ली का साथी!

  • सोचिए, रात के दो बजे आपकी आंख खुल जाए और गला सूख रहा हो। अगर पानी पास रखा है, तो आपको उठकर रसोई तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों को पानी की जरूरत पड़ती भी नहीं, लेकिन फिर भी वे हर रात गिलास भरकर रखते हैं।
  • ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हमें चीजों की जरूरत से ज्यादा, उनके मौजूद होने का सुकून पसंद आता है।

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हम पानी नहीं, तैयारी को अपने पास रखते हैं!

  • इंसान को यह महसूस करना अच्छा लगता है कि वह हर स्थिति के लिए तैयार है। इसी वजह से कुछ लोग बाहर निकलते समय बार-बार बैग चेक करते हैं, कुछ लोग मोबाइल को सिरहाने रखकर सोते हैं और कुछ लोग पानी का गिलास।
  • इन छोटी-छोटी आदतों से दिमाग को एक संदेश मिलता है- 'सब ठीक है, जरूरत पड़ने पर समाधान पास ही है।'

फिर लोग सुबह वही पानी क्यों फेंक देते हैं?

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  • यही इस आदत की सबसे दिलचस्प बात है। अगर मकसद सिर्फ पानी पीना होता, तो गिलास सुबह तक खाली होना चाहिए था लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता।
  • क्योंकि इस आदत का असली फायदा पानी पीने में नहीं, बल्कि उसे पास रखने में है। यानी गिलास का भरा होना ही मन को तसल्ली देता है।

Bedtime Rituals

दिमाग को मिलता है छुट्टी का एहसास

  • रात को सोने से पहले दिमाग पूरे दिन की सैकड़ों बातों में उलझा रहता है। ऐसे में जब जरूरी चीजें पहले से तैयार होती हैं, तो दिमाग को उनके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती।
  • पानी का गिलास भी इसी सूची का हिस्सा बन जाता है। मन मान लेता है कि रात के लिए सब तैयार है और यही बात तनाव को थोड़ा कम कर देती है।

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क्या इससे नींद पर भी असर पड़ता है?

जब आसपास की चीजें मैनेज्ड होती हैं, तो मन ज्यादा शांत महसूस करता है। इसी वजह से साफ कमरा, आरामदायक बिस्तर और पास रखा पानी मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं, जिसमें नींद आसानी से आ जाती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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