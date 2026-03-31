ओवेरियन कैंसर के शुरुआती संकेत जिन्हें महिलाएं करती हैं इग्नोर, जानें लक्षण और बचाव के तरीके

भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और महिलाओं में खासतौर पर ओवेरियन कैंसर। महिलाएं ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देती हैं और फिर ये बढ़ते हुए बाकि अंगों तक पहुंच जाता है। ऐसे में कई औरतें अपनी जान गवां चुकी हैं। चलिए आज हम आपको इसके खास लक्षणों के बारे में बताते हैं।

Ovarian Cancer: कैंसर की बीमारी भारत में तेजी से फैल चुकी है। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, तो महिलाओं में ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर महिलाओं की ओवरी में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है, जो समय के साथ जानलेवा हो जाती है। ओवेरियन कैंसर के बारे में जल्दी पता नहीं चल पाता और महिलाएं अक्सर शुरुआती लक्षणों को अनदेखा भी कर देती हैं। यही कारण है कि इस कैंसर से अब तक हजारों महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी हैं और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ओवेरियन कैंसर तब होता है जब आपके अंडाशय या फैलोपियन ट्यूब में असामान्य कोशिकाएं बढ़ती हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। ओवेरियन कैंसर पेल्विस से फैलते हुए लिवर, पेट, आंत, छाती तक भी पहुंच जाता है और ऐसे में महिला की मौत हो सकती है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, ओवेरियन कैंसर भारतीय महिलाओं में तीसरा और दुनिया भर में आठवां सबसे आम कैंसर है। सभी कैंसर के मामलों के 3.44 प्रतिशत मामले ओवेरियन कैंसर के होते हैं। भारत में ओवेरियन कैंसर से होने वाली कुल मौतों का प्रतिशत 3.34 है। ओवेरियन कैंसर होने पर शुरुआत से ही कुछ लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं, जिन्हें अक्सर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं। अगर आपके शरीर में ये संकेत दिख रहे हैं, तो टेस्ट करा लेने की जरूरत है। चलिए बताते हैं ओवेरियन कैंसर के मुख्य लक्षण क्या होते हैं और इससे बचाव के लिए क्या करें?

शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निघत आरिफ का कहना है कि ओवेरियन कैंसर के शुरुआत लक्षण इतने हल्के और मामूली होते हैं कि लोग अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अगर इन्हें समय पर पहचान लिया जाए, तो ओवेरियन कैंसर का पूरा इलाज संभव है। चलिए बताते हैं ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं-

1- ब्लोटिंग की समस्या पेट फूला रहना, भारीपन, तना हुआ महसूस होना जैसी चीजों को कहा जाता है ब्लोटिंग। खाना खाने के बाद कुछ ब्लोटिंग की समस्या होना आम बात है और अक्सर लोगों के साथ ये होता है। लेकिन महिलाओं को अगर हर समय ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। पेट में भारीपन या फूलने की समस्या बनी हुई है, तो इसे नंजरअंदाज न करें।

2- पेल्विक एरिया में दर्द पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द को महिलाएं अक्सर पीरियड्स का पेन समझकर या फिर ऐसे ही इग्नोर कर देती हैं। ओवेरियन कैंसर होने पर पेल्विक एरिया पर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए पेट के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है। कई केसेस में ये दर्द हल्का-हल्का लगातार बना रहता है, तो कुछ को कभी-कभी होता है।

3- भूख की कमी-जल्दी पेट भरना ओवेरियन कैंसर हो या अन्य कोई इसकी सबसे पहली पहचान है भूख की कमी होना या फिर जल्दी पेट का भर जाना। अगर आपको भूख कम लग रही है या फिर खाना खाते हुए पेट जल्दी भर रहा है, तो ये ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।

4- बार-बार पेशाब आना ओवेरियन कैंसर के शुरुआती लक्षणों में से एक है बार-बार पेशाब आना। कैंसर सेल्स की वजह से आस-पास के अंगों जैसे ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने लगता है ऐसे में पेशाब बार-बार आती है और प्रेशर के साथ महसूस होती है।

5- वजन कम होना और थकान ओवेरियन कैंसर के लक्षणों में से एक है आपका वजन तेजी से कम हो रहा हो और बिना किसी काम के भी थकान महसूस होना। ये सभी चीजें ओवेरियन कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। कई लोगों का वजन 2-3 किलो कुछ हफ्ते में ही कम हो जाता है। इसलिए अपने वजन को भी मॉनिटर किया करें।

किन्हें रहता है ज्यादा खतरा 40 के बाद खासतौर पर 50-60 की उम्र वाली महिलाओं में ओवेरियन कैंसर के केसेस ज्यादा पाए गए हैं। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं, उनकी ओवरी में भी गांठ हो सकती है। फिर वही गांठ कैंसर का रूप ले लेती है। अगर परिवार में पहले से किसी को हुआ हो, तब भी खतरा रहता है। किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर महिलाओं को अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और जरूरत पड़ने पर BRCA1, BRCA2 जीन टेस्ट करा लेने चाहिए, इससे शुरुआती पहचान हो सकती है।

निष्कर्ष ओवेरियन कैंसर का खतरा महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा है लेकिन समय पर इलाज कराने से इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। कई महिलाओं ने शुरुआत में ही इसे पकड़ा और सही इलाज और लाइफस्टाइल से इसे कंट्रोल किया। आप भी किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें।