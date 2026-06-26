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काम की बात: तपती धूप में खड़े होकर ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए?

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Drinking ice cold water in hot day sunlight good or bad: धूप में खड़े होकर या घर लौटकर सीधे फ्रिज से निकालकर ठंडा पानी या कोई भी ड्रिंक पी लेते हैं तो ये आपके शरीर पर तेजी से असर दिखाती है, जानें कौन सी दिक्कतें घेर लेंगी। 

तपती धूप में खड़े होकर ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए?

दोपहर के वक्त जब तेज धूप होती है तो उस धूप में जल रहे शरीर को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। बॉडी का टेंपरचेर ऐसे जल रहा होता है कि बस लगता है कि ठंडा-ठंडा पानी पी लें। लेकिन क्या आप जानते हैं जब आप इस ठंडे पानी को गर्मी की दोपहर में डायरेक्ट धूप में खड़े होकर पी लेते हैं तो ये आपको हार्ट अटैक तक दे सकता है। कभी नोटिस किया है कि मम्मी हमेशा बाहर से आने के बाद गर्म शरीर में पानी नहीं पीने देती थीं। दरअसल, इसका कारण बहुत ही साइंटिफिक है, जिसके बारे में हर किसी को जानकारी जरूर होनी चाहए। जिससे किसी भी तरह के खतरे से बचा जासके।

धूप में खड़े होकर या धूप से फौरन आकर ठंडा पानी क्यों नहीं पीना चाहिए

अगर आप धूप से सीधे छाया में आए हैं और शरीर तेज गर्म है और प्यास लग रही तो भूलकर भी पानी पीने की गलती नहीं करनी चाहिए। शरीर का तापमान तपती धूप की वजह से बहुत ज्यादा होता है और आप जब ठंडा पानी या ड्रिंक गले से शरीर के अंदर डाल देते हैं तो ये अचानक से बॉडी टेंपरेचर को बदल देता है। दरअसल, जैसे ही हम किसी ठंडे पेय पदार्थ को पीते हैं तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाते हैं और ये एक तरह का टेंपरेचर शॉक की तरह होता है। जिसकी वजह से सिर दर्द, गले में दर्द यहां तक कि हार्ट अटैक का भी खतरा हो जाता है। तो जानें धूप में ठंडा पानी या किसी भी ठंडे पेय पदार्थ को पीने से शरीर को अचानक से कौन से नुकसान होते हैं।

डाइजेशन बिगड़ना

चिलचिलाती धूप और गर्मी से बेहाल शरीर में फौरन अगर ठंडा पानी या पेय पी लिया जाए तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ती हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रिशन भी रुक जाता है। जिससे खाना पचने का प्रोसेस भी रुक जाता है। नतीजा गैस, एसिडिटी, ब्लोटिग की शिकायत हो जाता है। लोगों को पेट दर्द होने लगता है।

गले में दर्द और खराश

ज्यादातर लोगों को धूप में पानी पीने से गले में खराश और दर्द की दिक्कत हो जाती है। दरअसल, ठंडा पानी या दूसरी ठंडी ड्रिंक जब आप बिल्कुल गर्म शरीर में पीते हैं तो ये ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देती हैं। वहीं जब ये ठंडा पानी गले से होकर मुंह में जाता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन भी प्रभावित होती है। जिससे गले के टांसिल्स में दिक्कत शुरु हो जाती है, सूजन और सर्दी-जुकाम भी हो जाता है।

सिर में दर्द

यहीं नहीं अगर शरीर का टेंपरेचर ज्यादा है और और बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी पी लिया तो अचानक ब्लड वेसल्स के सिकुड़ने से दिमाग में जाने वाले ब्लड का फ्लो भी प्रभावित हो जाता है। जिसकी वजह से सिर में दर्द, माइग्रेन, स्ट्रोक जैसी समस्या होने का भी डर रहता है।

इसीलिए घर के बड़े हमेशा धूप से आने के फौरन बाद ठंडा पानी पीने या किसी भी ड्रिंक को पीने से मना करते हैं और हमेशा कहते हैं कि कम से दस मिनट बैठकर शरीर का टेंपरेचर नॉर्मल कर लें फिर पानी पिएं।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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