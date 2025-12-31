क्या बच्चों की नाक में सरसों का तेल डालना होता है सेफ? जानें इस बारे में पीडियाट्रिशियन की राय
बच्चों की नाक में सालों से दादी-नानी लोग सरसों के तेल की बूंदें डाल रही हैं। उनका कहना होता है कि तेल से बच्चे की नाक खुल जाती है, साफ हो जाती है और जुकाम नहीं होता। क्या वाकई ऐसा होता है या हम अनजाने में नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। नोएडा के पीडियाट्रिशियन ने इसके बारे में बताया है।
दादी-नानी सालों से बच्चों की नाक में सरसों का तेल डालती चली आ रही हैं। सभी का कहना है कि सरसों का तेल नाक में डालने से जुकाम खत्म हो जाता है और नाक साफ बनी रहती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है। कहीं आप अनजाने में बच्चों को किसी परेशानी में तो नहीं डाल रहे। नोएडा के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सौरभ गुप्ता का कहना है कि पहले लोगों के घरों में असली सरसों का तेल होता था और अब तेल मिलावटी होता है। साथ ही अगर आप रोजाना बच्चे की नाक में सरसों के तेल की बूंदें डालते हैं, तो ये उसके लिए नुकसानदायक होता है। बच्चे की नाक की स्किन काफी सेंसिटिव होती है और ऐसे में सरसों का तेल उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।
सरसों का तेल डालने के नुकसान
लोगों को गलतफहमी होती है कि सरसों का तेल डालने से नाक का वैक्स पिघल जाता है और नाक साफ हो जाती है। लेकिन सरसों के तेल से बच्चे की नाक को कई नुकसान पहुंच सकते हैं।
1- एस्पिरेशन का रिस्क- नाक में तेल लगातार डालने से फेफड़ों तक ये पहुंचने लगता है और फिर एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इससे कई बार बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है।
2- नाक में इंफेक्शन- नाक में साइनस या फिर अन्य इंफेक्शन भी तेल से हो सकता है। लगातार तेल डालने से बच्चों की नाक में सफेद परत जम जाती है, इससे बच्चे की नाक में खुजली होने लगती है।
3- खराब स्किन- नाक की झिल्ली काफी कमजोर होती है, ऐसे में लगातार तेल डालने से झिल्ली काली पड़ जाती है। साथ ही इसमें खुजली, इरिटेशन, रेडनेस होने लगती है।
क्या करें पैरेंट्स
डॉक्टर के मुताबिक अगर बच्चे को सर्दी-जुकाम, नाक बंद की समस्या है, तो कुछ चीजें आप कर सकती हैं। वरना बच्चों के डॉक्टर को दिखा सकती हैं। क्या करना चाहिए नीचे पढ़ें-
1- बच्चे की नाक बंद हो जाए, तो सोते समय उसकी नाक में सलाइन नेजल स्प्रे की ड्रॉप डाल दें।
2- जकड़न ज्यादा होने पर रात को सोने से पहले बच्चे को दूर से स्टीम करवाएं।
3- सर्दी में बच्चे को लेयरिंग के साथ कपड़े पहनाएं। रात में गर्म तेल से मालिश कर सकते हैं। हाथ-पैर के तलवे में और सेंधा नमक-घी सीने में लगाएं।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
