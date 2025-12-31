Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थwhy mustard oil is put in babies nose and Is it safe for them noida pediatrician Doctor tells in hindi
क्या बच्चों की नाक में सरसों का तेल डालना होता है सेफ? जानें इस बारे में पीडियाट्रिशियन की राय

क्या बच्चों की नाक में सरसों का तेल डालना होता है सेफ? जानें इस बारे में पीडियाट्रिशियन की राय

संक्षेप:

बच्चों की नाक में सालों से दादी-नानी लोग सरसों के तेल की बूंदें डाल रही हैं। उनका कहना होता है कि तेल से बच्चे की नाक खुल जाती है, साफ हो जाती है और जुकाम नहीं होता। क्या वाकई ऐसा होता है या हम अनजाने में नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। नोएडा के पीडियाट्रिशियन ने इसके बारे में बताया है।

Dec 31, 2025 04:53 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दादी-नानी सालों से बच्चों की नाक में सरसों का तेल डालती चली आ रही हैं। सभी का कहना है कि सरसों का तेल नाक में डालने से जुकाम खत्म हो जाता है और नाक साफ बनी रहती है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है। कहीं आप अनजाने में बच्चों को किसी परेशानी में तो नहीं डाल रहे। नोएडा के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सौरभ गुप्ता का कहना है कि पहले लोगों के घरों में असली सरसों का तेल होता था और अब तेल मिलावटी होता है। साथ ही अगर आप रोजाना बच्चे की नाक में सरसों के तेल की बूंदें डालते हैं, तो ये उसके लिए नुकसानदायक होता है। बच्चे की नाक की स्किन काफी सेंसिटिव होती है और ऐसे में सरसों का तेल उसे गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सरसों का तेल डालने के नुकसान

लोगों को गलतफहमी होती है कि सरसों का तेल डालने से नाक का वैक्स पिघल जाता है और नाक साफ हो जाती है। लेकिन सरसों के तेल से बच्चे की नाक को कई नुकसान पहुंच सकते हैं।

1- एस्पिरेशन का रिस्क- नाक में तेल लगातार डालने से फेफड़ों तक ये पहुंचने लगता है और फिर एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। इससे कई बार बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है।

2- नाक में इंफेक्शन- नाक में साइनस या फिर अन्य इंफेक्शन भी तेल से हो सकता है। लगातार तेल डालने से बच्चों की नाक में सफेद परत जम जाती है, इससे बच्चे की नाक में खुजली होने लगती है।

3- खराब स्किन- नाक की झिल्ली काफी कमजोर होती है, ऐसे में लगातार तेल डालने से झिल्ली काली पड़ जाती है। साथ ही इसमें खुजली, इरिटेशन, रेडनेस होने लगती है।

क्या करें पैरेंट्स

डॉक्टर के मुताबिक अगर बच्चे को सर्दी-जुकाम, नाक बंद की समस्या है, तो कुछ चीजें आप कर सकती हैं। वरना बच्चों के डॉक्टर को दिखा सकती हैं। क्या करना चाहिए नीचे पढ़ें-

1- बच्चे की नाक बंद हो जाए, तो सोते समय उसकी नाक में सलाइन नेजल स्प्रे की ड्रॉप डाल दें।

2- जकड़न ज्यादा होने पर रात को सोने से पहले बच्चे को दूर से स्टीम करवाएं।

3- सर्दी में बच्चे को लेयरिंग के साथ कपड़े पहनाएं। रात में गर्म तेल से मालिश कर सकते हैं। हाथ-पैर के तलवे में और सेंधा नमक-घी सीने में लगाएं।

ये भी पढ़ें:यंग लोगों के बीच क्यों बढ़ गया हार्ट अटैक का खतरा? दिल के डॉक्टर ने बताया कारण

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।