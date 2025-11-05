दिन की शुरुआत करें पॉजिटिव एनर्जी से- जानें मॉर्निंग सेक्स के अद्भुत फायदे

संक्षेप: Morning Sex Benefits: दिन की शुरुआत अगर रोमांस और पॉजिटिव एनर्जी से हो तो पूरा दिन खुशनुमा बन जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार सुबह सेक्स करने से मूड, एनर्जी और बॉन्डिंग तीनों में सुधार होता है।

क्या आप जानते हैं कि सुबह का समय आपके रिश्ते और सेहत दोनों के लिए सबसे फायदेमंद हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह सेक्स करना ना केवल रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी लाता है बल्कि शरीर में मौजूद हार्मोन्स के कारण यह समय शारीरिक रूप से भी अधिक उपयुक्त होता है। इस समय शरीर में टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर ऊंचा होता है जिससे मूड, एनर्जी और आत्मीयता बढ़ती है। इसके अलावा यह तनाव कम करने, मन को शांत रखने और दिनभर की उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करता है। Dr Sudeshna Ray (MBBS, कंसल्टेंट ओब्स्टेट्रिक्स एवं गाइनोकोलॉजी, मुंबई) का भी यही कहना है कि सुबह सेक्स करने से हार्मोन स्तर ज्यादा रहते हैं जिससे मूड, इम्यूनिटी, आदि पर सकारात्मक असर होता है।

सुबह सेक्स करने के प्रमुख फायदे 1. हार्मोन स्तर होते हैं उच्च- सुबह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर अधिक होता है। यह दोनों हार्मोन सेक्स ड्राइव और एनर्जी को बढ़ाते हैं जिससे इस समय संबंध अधिक संतोषजनक होते हैं।

2. तनाव घटाता है और मूड बनाता है अच्छा- सुबह के समय सेक्स करने से शरीर में ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और एंडोर्फिन जैसे 'फील-गुड' हार्मोन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन दिनभर के मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव को कम करते हैं।

3. रिलेशनशिप को बनाता है मजबूत- सुबह का शांत माहौल और एक साथ बिताया समय पार्टनर्स के बीच भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाता है। यह आपसी विश्वास और नजदीकी को मजबूत करता है।

4. शरीर के लिए मिनी वर्कआउट जैसा असर- विशेषज्ञों का मानना है कि सेक्स शरीर के लिए हल्के व्यायाम जैसा होता है। इससे रक्त संचार बेहतर होता है, कैलोरी बर्न होती है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है।

5. दिनभर के लिए पॉजिटिव एनर्जी- सुबह की शुरुआत अगर रोमांटिक और रिलैक्स तरीके से हो तो दिनभर व्यक्ति एनर्जेटिक और खुश महसूस करता है। इससे काम करने की क्षमता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं।