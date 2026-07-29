₹20 किलो मिल रहे करौंदे के फायदे जानते हैं आप? न्यूट्रीशनिस्ट ने बताया क्यों खाना चाहिए
बारिश के मौसम में करौंदा काफी सस्ते दामों पर मिलता है। हालांकि इसके फायदे इतने हैं कि महंगे से महंगे फल और सब्जियां फेल हैं। न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन ने इस बारे में विस्तार से बताया है।
बरसात के मौसम में मार्केट में करौंदा खूब दिखाई देता है। ये छोटा सा लाल रंग का और स्वाद में खट्टा फल सबसे पौष्टिक फलों में गिना जाता है। लेकिन बहुत से लोग इसके फायदे जानते नहीं हैं, इसलिए अपनी डाइट में भी शामिल नहीं करते। जानी-मानी न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन कहती हैं कि अगर ब्लूबेरी जितनी मार्केटिंग करौंदे की हो जाए, तो ये इतना सस्ता ना मिले। दरअसल सिर्फ 3 महीनों के लिए आने वाला ये मौसमी फल कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स से भरपूर होता है। इसमें फिनोलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स और एंथोसायनिन्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। आइए विस्तार में जानते हैं न्यूटिशनिस्ट ने इस छोटे से फल के क्या-क्या बेनिफिट्स बताए हैं।
मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है
न्यूट्रीशनिस्ट कहती हैं कि करौंदे में फाइटोकेमिकल्स का इतना पोटेंट कॉम्बिनेशन होता है, जो बॉडी के ऐसी पाथवे को एक्टिवेट करता है, जिससे बॉडी फैट स्टोरेज से फैट बर्निंग मोड में आ जाती है। कुल मिलाकर कहें तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है, साथ ही वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है।
खाने के बाद शुगर स्पाइक कम होती है
लीमा महाजन के अनुसार, करौंदे में मौजूद बायोएक्टिव कंपाउंड्स खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक को कम करने में भी मदद करते हैं। अगर आप खाने के साथ करौंदे की चटनी या सब्जी खाते हैं, तो ब्लड शुगर रिस्पॉन्स हेल्दी बनाए रखने में मदद मिलती है।
लिवर और गट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हैं करौंदे
करौंदे में मौजूद फाइटोकेमिकल्स लिवर के बढ़े हुए एंजाइम्स को कम करने में मदद करते हैं, जिससे ओवरऑल लिवर हेल्दी तरीके से काम करता है। इसके अलावा ये गट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। करौंदे में पेक्टिन और सॉल्यूबल फाइबर मौजूद होता है, जो आँतों को सपोर्ट करता है, साथ ही मल को नर्म बनाने और कब्ज की समस्या कम करने में भी काफी सहायक है।
हार्ट हेल्थ का रखते हैं ध्यान
न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन के अनुसार करौंदा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं। साथ ही इसमें पेक्टिन भी होता है, जो ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है।
हेल्दी एजिंग में सपोर्ट मिलता है
करौंदे में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स और एंथोसायनिन्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज को कम करते हैं, जिससे त्वचा लंबे समय तक हेल्दी और जवां दिख सकती है।
विटामिन सी और आयरन का अच्छा सोर्स है
न्यूट्रीशनिस्ट लीमा बताती हैं कि हर 100 ग्राम करौंदे में 3 mg आयरन मिल जाता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन सी आयरन के बेहतर अवशोषण में भी मदद करता है।
करौंदे का सेवन कैसे करें?
करौंदे काफी खट्टे होते हैं, इसलिए इन्हें ऐसे ही खाना मुश्किल होता है। न्यूट्रीशनिस्ट सलाह देती हैं कि आप इसकी चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। करौंदे के साथ प्याज, लहसुन की कलियां, जीरा, काला नमक, हरी मिर्च और भिगोकर रखा हुआ साबुत धनिया मिलाकर मिक्सर में पीस लें। बहुत ही चटपटी और टेस्टी चटनी बनकर तैयार होती है। खाने के साथ आप दो चम्मच ये चटनी खा सकते हैं।
नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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