जोड़ों का दर्द अब बुजुर्गों की बीमारी नहीं, युवा भी हो रहे शिकार! डॉक्टर की वॉर्निंग

जोड़ों का दर्द अब सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रहा। भारत में लगभग 30 की उम्र के युवा भी घुटनों, कूल्हों और कंधों के दर्द से जूझ रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसकी जड़ हमारी रोजमर्रा की आदतों में छुपी है।

Feb 03, 2026 10:57 am IST
अब जोड़ों का दर्द सिर्फ बढ़ती उम्र की समस्या नहीं रह गया है। हाल के वर्षों में 30 की उम्र के युवा भारतीयों में घुटनों, कूल्हों और कंधों में जकड़न, सूजन और दर्द के मामले तेजी से बढ़े हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अविक भट्टाचार्य (सीके बिरला हॉस्पिटल्स, कोलकाता) के अनुसार, इसकी वजह सिर्फ उम्र नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जीवनशैली है।

लंबे समय तक बैठना या खड़े रहना, शारीरिक गतिविधि की कमी, गलत फुटवियर, बढ़ता वजन और डिहाइड्रेशन - ये सभी आदतें ना सिर्फ जोड़ों पर दबाव डालती हैं बल्कि नसों की सेहत को भी नुकसान पहुंचाती हैं। अगर शुरुआती लक्षणों जैसे पैरों में भारीपन, सूजन या नसों का उभरना नजरअंदाज किया जाए, तो समस्या और गंभीर हो सकती है। अच्छी खबर यह है कि समय रहते छोटी-छोटी लाइफस्टाइल बदलाव अपनाकर जोड़ों और नसों दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

  1. बैठने–खड़े रहने की गलत आदत: डॉ. भट्टाचार्य के अनुसार, लंबे समय तक बिना हिले-डुले बैठना या एक ही जगह पर खड़े रहना जोड़ों और नसों पर दबाव बढ़ाता है। इससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है और पैरों की नसों में प्रेशर बढ़ने लगता है, जो आगे चलकर दर्द और सूजन की वजह बन सकता है।
  2. गलत फुटवियर और हाई हील्स: कई युवा घंटों तक हाई हील्स या सपोर्ट-लेस फुटवियर पहनते हैं। इससे शरीर का बैलेंस बिगड़ता है और घुटनों व कूल्हों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। समय के साथ यह जोड़ों की संरचना को नुकसान पहुंचा सकता है।
  3. फिजिकल एक्टिविटी की कमी: शारीरिक गतिविधि की कमी से पिंडली (काफ) की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये मांसपेशियां नसों के लिए नैचुरल पंप की तरह काम करती हैं। जब ये कमजोर होती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है, जिससे दर्द और भारीपन महसूस होता है।
  4. बढ़ता वजन: एक्सेस बॉडी वेट पहले से ही कमजोर जोड़ों और नसों पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इससे ना सिर्फ जॉइंट पेन बढ़ता है बल्कि वैरिकोज वेन्स जैसी समस्याएं भी जल्दी उभर सकती हैं।
  5. डिहाइड्रेशन और कम फाइबर डाइट: डॉ. भट्टाचार्य बताते हैं कि कम पानी पीना और फाइबर की कमी भी समस्या को बढ़ा सकती है। इससे खून गाढ़ा होता है, कब्ज की समस्या बढ़ती है और पेट के अंदर दबाव बढ़ने से नसों की स्थिति और खराब हो सकती है।

  • शुरुआती लक्षणों को ना करें नजरअंदाज: पैरों में भारीपन, सूजन, हल्का दर्द या नसों का उभरना - ये सब शुरुआती संकेत हो सकते हैं। इन्हें अनदेखा करने से समस्या धीरे-धीरे गंभीर रूप ले सकती है।

बचाव के आसान उपाय:

डॉ. भट्टाचार्य के अनुसार, कुछ छोटे लेकिन नियमित बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं—

  • हर घंटे में मूवमेंट ब्रेक लें
  • पैरों को समय-समय पर ऊंचा रखें
  • सपोर्टिव और आरामदायक फुटवियर पहनें
  • हेल्दी वजन बनाए रखें
  • रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज और वॉक करें

हेल्थ नोट: 30 की उम्र में जॉइंट पेन कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन सही समय पर ध्यान दिया जाए तो इसे कंट्रोल किया जा सकता है। लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव अपनाकर ना सिर्फ दर्द कम किया जा सकता है, बल्कि भविष्य में होने वाली गंभीर समस्याओं से भी बचाव संभव है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह लें।

