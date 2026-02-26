विटामिन D की कमी क्यों बन रही है शरीर की नई समस्या? ऑफिस जॉब करने वालों के लिए 5 जरूरी टेस्ट

आजकल की लाइफस्टाइल काफी बिजी हो चुकी हैं, जिसमें लोगों को 5 मिनट धूप में बैठने का समय भी नहीं है। ऐसे में लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी हो रही है। अब ये एक नई स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है, जो धीरे-धीरे गंभीर रूप ले रही है। चलिए बताते हैं इससे बचाव के तरीके-

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में विटामिन D की कमी एक साइलेंट हेल्थ प्रॉब्लम बनती जा रही है। खासकर शहरी इलाकों में रहने वाले और दिनभर ऑफिस में काम करने वाले लोग इसकी चपेट में तेजी से आ रहे हैं। धूप से दूरी, लंबे समय तक एयर-कंडीशंड माहौल में बैठना और बदलती लाइफस्टाइल इसके बड़े कारण माने जा रहे हैं। अब सिर्फ ऑफिस में काम करने वाले लोगों में ही बल्कि बच्चों में भी ये कमी पाई जा रही है। बच्चे दिनभर स्कूल में रहते हैं और फिर घर में खुद को कैद कर लेते हैं।

क्यों बढ़ रही है विटामिन D की कमी? नेशनल डेटा सर्वे के अनुसार, 43–50% भारतीय विटामिन D की कमी से जूझ रहे हैं। विटामिन D को सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से सूरज की रोशनी से शरीर में बनता है। लेकिन आज के समय में लोग सुबह से शाम तक ऑफिस, मीटिंग और स्क्रीन के सामने व्यस्त रहते हैं। उसका नतीजा ये है कि धूप में समय बिताने का मौका कम मिल पाता है और धीरे-धीरे शरीर विटामिन डी को पूरी तरह से खो देता है।

कुछ और भी हैं कारण- -सनस्क्रीन का अधिक उपयोग

-प्रदूषण के कारण धूप की प्रभावशीलता कम होना

-जंक फूड और प्रोसेस्ड डाइट

-मोटापा और शारीरिक गतिविधि की कमी

शरीर पर क्या असर पड़ता है? विटामिन D की कमी से सिर्फ हड्डियां कमजोर नहीं होतीं, बल्कि थकान, मांसपेशियों में दर्द, बार-बार बीमार पड़ना, मूड स्विंग्स और डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। लंबे समय तक कमी रहने पर ऑस्टियोपोरोसिस, हृदय रोग और इम्यूनिटी कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। ऑफिस जॉब करने वालों को खासतौर पर सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि उनका अधिकतर समय बैठकर गुजरता है, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पूरा दिन ऑफिस के एयर कंडीशन रूम में बैठकर काम करना आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला कर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि कॉर्पोरेट जॉब करने वाले लोग समय-समय पर अपना हेल्थ चेकअप करवाएं।

ऑफिस जॉब करने वालों के लिए 5 जरूरी टेस्ट-

1. 25-Hydroxy Vitamin D टेस्ट

यह सबसे महत्वपूर्ण ब्लड टेस्ट है, जिससे शरीर में विटामिन D का सही स्तर पता चलता है। 20 ng/ml से कम स्तर को कमी माना जाता है।

2. कैल्शियम टेस्ट

विटामिन D कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगर विटामिन D कम है, तो कैल्शियम लेवल भी प्रभावित हो सकता है।

3. बोन मिनरल डेंसिटी (BMD) टेस्ट

लगातार कमी की स्थिति में हड्डियों की मजबूती जांचने के लिए यह टेस्ट जरूरी है। वरना कमजोर हड्डियां टूट सकती हैं।

4. थायरॉयड फंक्शन टेस्ट (TFT)

कई बार थकान और कमजोरी का कारण सिर्फ विटामिन D नहीं, बल्कि थायरॉयड असंतुलन भी हो सकता है। इसलिए दोनों की जांच जरूरी है।

5. मैग्नीशियम लेवल टेस्ट

मैग्नीशियम विटामिन D को एक्टिव रूप में बदलने में मदद करता है। इसकी कमी से विटामिन D सही तरीके से काम नहीं कर पाता।

बचाव कैसे करें?

-रोजाना कम से कम 15–20 मिनट सुबह की धूप लें।

-डाइट में अंडा, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और फैटी फिश शामिल करें।

-डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लें।

-हर 6–12 महीने में ब्लड टेस्ट कराएं।