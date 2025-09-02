कैंसर का पता अक्सर लास्ट स्टेज पर ही क्यों चलता है? डॉक्टर बता रहे असल वजह!

अमूमन कैंसर का पता एकदम लास्ट स्टेज के दौरान ही चलता है, जब चीजें काफी हद तक खराब हो चुकी होती हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग कृष्णा ने इसी बारे में दिलचस्प जानकारी साझा की है।

कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम ही लोगों को डरा देता है। आमतौर पर लोगों का मानना होता है कि एक बार कैंसर हो जाए तो ठीक होना लगभग नामुमकिन ही है। इसलिए लोग कैंसर को सीधा मौत से जोड़कर देखते हैं। आंकड़े भी यही बताते हैं कि कैंसर से हर साल कई लोगों की जान जाती है और ये आंकड़ा बढ़ने पर ही है। हालांकि आपने ये भी सुना होगा कि अगर कैंसर का पता शुरुआती स्टेज में चल जाए, तो ठीक होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अमूमन कैंसर का पता एकदम लास्ट स्टेज के दौरान ही चलता है, जब चीजें काफी हद तक खराब हो चुकी होती हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ तरंग कृष्णा ने इसी बारे में दिलचस्प जानकारी साझा की है।

लास्ट स्टेज में ही कैंसर का पता क्यों लगता है? डॉ तरंग कहते हैं कि ज्यादातर लोगों में कैंसर का पता एकदम लास्ट स्टेज पर चलता है, जब चीजें काफी हद तक खराब हो चुकी होती हैं। दरअसल ऐसा नहीं है कि कैंसर सीधा लास्ट स्टेज में ही बॉडी पर अटैक करता है। शुरुआती स्टेज में कैंसर के कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अक्सर हम या डॉक्टर भी इन्हें मामूली समझकर नॉर्मल इलाज करते रहते हैं। ऐसे में जब धीरे-धीरे कर के चीजें बहुत बढ़ जाती हैं, तब जा कर कहीं कैंसर का पता चलता है।

क्या हैं कैंसर के लक्षण? डॉ तरंग कहते हैं कि आमतौर पर कैंसर के लक्षण बहुत नॉर्मल होते हैं, जिस वजह से लोग इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन कोई भी समस्या अगर लंबे समय तक बनी हुई है, तो उसके प्रति लापरवाही बरतना खतरनाक हो सकता है। कुछ कॉमन लक्षणों की बात करें तो अचानक से वजन कम होना, थकान रहना, लंबे समय तक दर्द बने रहना, कहीं गांठ बनना, ठीक ना होने वाले घाव बनना या भूख में बदलाव होना। इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक बना हुआ है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए।