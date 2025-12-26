Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थwhy fingers and toes go numb and painful during winter season know what is raynauds phenomenon symptoms and preventions
सर्दियों में क्यों सुन्न हो जाते हैं हाथ-पैर? जानें रेनॉड्स फेनोमेनन के लक्षण और बचाव के उपाय

सर्दियों में क्यों सुन्न हो जाते हैं हाथ-पैर? जानें रेनॉड्स फेनोमेनन के लक्षण और बचाव के उपाय

संक्षेप:

Raynaud's Phenomenon Symptoms : ठंड में उंगलियां अकड़ने के साथ सुन्न हो जाती हैं और जोड़ों में तेज दर्द होता है। लेकिन ठंड में ऐसा होना हमेशा जोड़ों की बीमारी नहीं होती है। कई बार यह खून की नसों की समस्या भी होती है।

Dec 26, 2025 04:00 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियां शुरू होते ही व्यक्ति को ठंड लगने के साथ कंपकंपी महसूस होना, एक आम बात है। लेकिन हर किसी के लिए सर्दियां एक जैसी बिल्कुल नहीं होती हैं। कुछ लोगों के लिए ठंड का मौसम बेहद दर्दनाक होता है। आपने अपने आसपास भी कई ऐसे लोगों को यह शिकायत करते हुए देखा होगा कि ठंड में उनकी उंगलियां या पैर पहले सफेद, फिर नीले और बाद में लाल हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे सिर्फ बढ़ती ठंड ही वजह नहीं होती है। कई बार हाथ-पैरों में यह लक्षण रेनॉड्स फेनोमेनन के कारण भी हो सकते हैं। मेदांता हॉस्पिटल्स के ऑर्थोपेडिक सर्जन विवेक दहिया कहते है कि कई मरीज मेरे पास यह सोचकर आते हैं कि उन्हें कम उम्र में ही गठिया हो गया है, क्योंकि ठंड में उनकी उंगलियां अकड़ने के साथ सुन्न हो जाती हैं और जोड़ों में तेज दर्द होता है। लेकिन ठंड में ऐसा होना हमेशा जोड़ों की बीमारी नहीं होती है। कई बार यह खून की नसों की समस्या भी होती है। आइए जानते हैं आखिर क्या है रेनॉड्स फेनोमेनन की समस्या, इसके कारण और उपचार।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:आपके मोजे आपके पैरों पर निशान छोड़ते हैं? जानिए शरीर दे रहा है किस चीज का अलर्ट

क्या है रेनॉड्स फेनोमेनन की समस्या

रेनॉड्स (Raynaud's) एक ऐसी स्थिति है जिसमें ठंडे तापमान या तनाव के कारण उंगलियों, पैरों, नाक और कानों की छोटी नसें जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। दरअसल हाथ-पैरों की ब्लड वेसेल्स बहुत नाजुक होती है। जिसकी वजह से ठंड में ये सबसे पहले प्रभावित होती हैं। ठंड बढ़ने पर ब्लड वेसेल्स सिकुड़ने लगती हैं। जिससे खून और ऑक्सीजन की आपूर्ति में रूकावट होती है। जब धमनियों में अशुद्ध रक्त जमा हो जाता है, तो इसी वजह से त्वचा की रंगत में बदलाव, सूजन, दर्द और खुजली जैसी समस्याएं परेशान करती हैं। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में इसके लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। खासतौर पर जो स्त्रियां लगातार पानी के संपर्क में रहती हैं, उनमें रेनॉड्स सिंड्रोम की आशंका ज्यादा होती है।

तीन रंग देते हैं क्या संकेत

रेनॉड्स की पहचान रंग बदलने से होती है, जो आमतौर पर तीन चरणों में दिखता है-

1.सफेद -खून का बहाव कम होने से त्वचा सफेद पड़ जाता है।

2.नीला- ऑक्सीजन की कमी से त्वचा का रंग नीला हो जाता है और सुन्नपन महसूस होती है।

3.लाल - शरीर गर्म होने पर खून वापस आने लगता है, त्वचा लाल हो जाती है और झनझनाहट, जलन या दर्द हो सकता है।

क्या कहता है अध्ययन

जर्नल ऑफ ऑटोइम्युनिटी की एक स्टडी इस बात पर जोर देती है कि कई बार रेनॉड्स किसी ऑटोइम्यून बीमारी का शुरुआती संकेत होता है, इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है।

क्यों होती है रेनॉड्स फेनोमेनन की समस्या?

ज्यादातर लोगों में (प्राइमरी रेनॉड्स) देखा जाता है, इसके पीछे कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। बस उनकी नसें ठंड के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं। जबकि कुछ मामलों में (सेकेंडरी रेनॉड्स) देखा जाता है। यह लुपस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से जुड़ा हो सकता है। इसलिए अगर समस्या लंबे समय तक बनी रहे, तो जांच जरूरी होती है।

ठंड में कैसे रखें खुद का ध्यान

रेनॉड्स को सही आदतों से काफी हद तक संभाला जा सकता है-

दस्तानों की जगह मिट्टन पहनें – मिट्टन में उंगलियां साथ रहती हैं और ज्यादा गर्म रहती हैं।

पूरे शरीर को गर्म रखें – सिर्फ हाथ नहीं, बल्कि सीना, पेट और पैर भी ढकें। शरीर ठंडा होगा तो सबसे पहले उंगलियों में खून कम जाएगा।

तनाव कम करें – तनाव भी ठंड की तरह नसों को सिकोड़ता है। गहरी सांस और शांत रहने की कोशिश करें।

धूम्रपान से बचें – सिगरेट नसों को और संकरा कर देती है, जिससे समस्या बढ़ती है।

डॉक्टर को कब दिखाएं

अगर उंगलियों के सिरे पर घाव बनने लगें, या सुन्नपन सिर्फ एक हाथ में हो, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। याद रखें, अगर हाथ-पैर बार-बार सफेद या नीले पड़ने लगें, लंबे समय तक सुन्नपन बना रहे या त्वचा पर घाव बनने लगे, तो यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि समय पर जांच और सही उपचार से रेनॉड्स को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं।

सलाह- सर्दी आराम का मौसम होनी चाहिए, दर्द का नहीं। अगर आपकी उंगलियां आपको कुछ बता रही हैं, तो उनके लक्षणों को समझने की कोशिश करें। खुद को गर्म रखें, सक्रिय रहें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर से संपर्क करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।