नाभि क्यों खिसक जाती है और कहां होता है दर्द? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कारण और बचाव के तरीके

संक्षेप: कई बार लंबे समय तक पेट से जुड़ी परेशानी जैसे पेट दर्द, कब्ज, भूख की कमी की समस्या हमें बनी रहती है और हम इसका कारण नहीं समझ पाते। आयुर्वेदिक डॉक्टर ने नाभि खिसकने के बारे में बताया और इसके लक्षण भी गिनाए हैं।

मानव शरीर का सेंटर और सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है नाभि। आयुर्वेद में कहा जाता है कि नाभि से शरीर की तमाम नसें जुड़ी हुई हैं और ये पाचन तंत्र की मुख्य ताकत होती है। आपने कई बार सुना होगा नाभि खिसक गई या फिर नाड़ा जगह से हट गया। भारी वजन उठाना, एक्सरसाइज करना, खाली पेट रहना, पेट पर चोट लगने के कारण नाभि अपनी जगह से हट जाती है और फिर तमाम दिक्कतें होती हैं। आयुर्वेदिक डॉक्टर श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनके पास रोजाना ऐसे कई केसेस आते हैं, जिन्हें असल में पता नहीं होता कि उनकी नाभि जगह से खिसक गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि नाभि हटने पर कहां दर्द होता है और इसे वापिस कैसे सही कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्यों खिसक जाती है जब आप कोई भी भारी वजन उठाते हैं या फिर झुककर कोई ऐसा काम करते हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत लगती है। जब नाभि से जुड़ी मांसपेशियां अपनी जगह से हिल जाती है, इसे ही नाभि खिसकना कहते हैं। नाभि अपनी जगह से वैसे देखने में कही नहीं हिलती लेकिन अंदर से नसें इधर-उधर हो जाती हैं।

कैसे पता चलेगा नाभि का खिसकना अगर आपकी नाभि खिसक जाती है, तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो फौरन शरीर में दिखने लगते हैं। अक्सर लोग इन लक्षणों को पेट की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। डॉक्टर के अनुसार, अगर नाभि उतरती है, तभी ये लक्षण दिखते हैं। चलिए इनके बारे में बताते हैं-

1- एसिडिटी, पेट में गैस, सीने में जलन की समस्या लंबे समय तक।

2- दस्त या उल्टी की समस्या शुरू होना।

3- बाईं-दाईं तरफ खिसकने पर कब्ज, अपच, भूख की कमी जैसे लक्षण होते हैं।

4- पेट में खिंचाव, नाभि के निचले हिस्से में दर्द, टेढ़ापन जैसी परेशानी।

कैसे सही करें नाभि खिसकना कोई बड़ी बीमारी नहीं है और न ही इसका पता किसी तरह की जांच से चलता है। बस ये लक्षण है, जिन्हें देखकर डॉक्टर समझ लेते हैं कि नाभि उतर गई है। आप नाभि का खिसकना किसी फिजियोथेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक डॉक्टर की मदद से ठीक करा सकते हैं। कई ऐसी एक्सरसाइज होती हैं, जिनसे ये सही हो जाती है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, जो तुरंत करना चाहिए।

- सरसों या नारियल तेल को गुनगुना कर नाभि पर लगाएं और क्लॉकवाइस मसाज करें।

- गर्म पानी की बोतल, बैग लेकर नाभि के किनारे वाले हिस्सों पर 15 मिनट तक सिकाई करें। ऐसा करने से आराम आएगा।