बच्चों को शाम के समय पैरों में दर्द क्यों होता है? जानें पीडियाट्रिशियन की राय

Feb 25, 2026 12:49 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
क्या आपका बच्चा हर शाम पैरों में दर्द की शिकायत करता है? घबराने की जरूरत नहीं। पीडियाट्रिशियन Dr Nimish Kulkarni बता रहे हैं कि यह अक्सर ग्रोइंग पेन होता है, जो सही देखभाल से आसानी से संभाला जा सकता है।

कई माता-पिता यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि उनका बच्चा दिन भर ठीक रहता है, लेकिन शाम या रात होते-होते पैरों में दर्द की शिकायत करने लगता है। अक्सर यह सवाल उठता है कि कहीं यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं? लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, ज्यादातर मामलों में यह ग्रोइंग पेन होता है, जो सामान्य और अस्थायी होता है।

पीडियाट्रिशियन Dr Nimish Kulkarni के अनुसार, ग्रोइंग पेन आमतौर पर 3 से 12 साल के बच्चों में देखा जाता है। यह दर्द अधिकतर जांघों के पीछे, पिंडलियों (calves) या घुटनों के आसपास महसूस होता है और खासतौर पर शाम या रात में बढ़ जाता है।

ग्रोइंग पेन क्यों होता है?

हालांकि इसका सटीक कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य वजहें इसे बढ़ा सकती हैं। दिन भर की ज्यादा शारीरिक गतिविधि, दौड़-भाग या खेलकूद के बाद मांसपेशियों में थकान आ जाती है, जो शाम तक दर्द का रूप ले लेती है।

दर्द को बढ़ाने वाले कारण

डॉ. निमिश कुलकर्णी बताते हैं कि कई बार ग्रोइंग पेन इन वजहों से ज्यादा परेशान कर सकता है:

  • पानी की कमी (Dehydration): कम पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स से मांसपेशियों में खिंचाव और क्रैम्प्स बढ़ते हैं।
  • पोषण की कमी: विटामिन D और कैल्शियम की कमी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर बनाती है।
  • खेल के बाद सही रिकवरी ना होना: बिना स्ट्रेचिंग और आराम के लगातार एक्टिविटी से दर्द लंबे समय तक रह सकता है।

घर पर क्या करें?

  • अच्छी बात यह है कि ग्रोइंग पेन को घर पर ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है।
  • बच्चे को दिन भर पर्याप्त पानी पिलाएं। ज्यादा खेलकूद के बाद ORS देना फायदेमंद होता है।
  • संतुलित आहार दें जिसमें दूध, दही, हरी सब्जियां और फल शामिल हों। साल में एक बार विटामिन D और कैल्शियम की जांच भी कराएं।
  • सोने से पहले गुनगुने तेल से हल्की मालिश या गर्म तौलिए से सेक करें।
  • खेलने से पहले और बाद में हल्की स्ट्रेचिंग की आदत डालें।
  • अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल दी जा सकती है।

कब डॉक्टर को दिखाएं?

अगर दर्द एक ही जगह लगातार बना रहे, सूजन हो, चलने में दिक्कत आए, या दर्द दिन में भी बना रहे – तो इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

हेल्थ नोट: डॉ. निमिश कुलकर्णी के अनुसार, ग्रोइंग पेन ज्यादातर मामलों में बिल्कुल सामान्य होता है। सही हाइड्रेशन, अच्छा पोषण, स्ट्रेचिंग और हल्की मालिश से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। छोटे-छोटे बदलाव आपके बच्चे को ज्यादा खुश और एक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

