बच्चों को शाम के समय पैरों में दर्द क्यों होता है? जानें पीडियाट्रिशियन की राय
क्या आपका बच्चा हर शाम पैरों में दर्द की शिकायत करता है? घबराने की जरूरत नहीं। पीडियाट्रिशियन Dr Nimish Kulkarni बता रहे हैं कि यह अक्सर ग्रोइंग पेन होता है, जो सही देखभाल से आसानी से संभाला जा सकता है।
कई माता-पिता यह देखकर परेशान हो जाते हैं कि उनका बच्चा दिन भर ठीक रहता है, लेकिन शाम या रात होते-होते पैरों में दर्द की शिकायत करने लगता है। अक्सर यह सवाल उठता है कि कहीं यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं? लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार, ज्यादातर मामलों में यह ग्रोइंग पेन होता है, जो सामान्य और अस्थायी होता है।
पीडियाट्रिशियन Dr Nimish Kulkarni के अनुसार, ग्रोइंग पेन आमतौर पर 3 से 12 साल के बच्चों में देखा जाता है। यह दर्द अधिकतर जांघों के पीछे, पिंडलियों (calves) या घुटनों के आसपास महसूस होता है और खासतौर पर शाम या रात में बढ़ जाता है।
ग्रोइंग पेन क्यों होता है?
हालांकि इसका सटीक कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ सामान्य वजहें इसे बढ़ा सकती हैं। दिन भर की ज्यादा शारीरिक गतिविधि, दौड़-भाग या खेलकूद के बाद मांसपेशियों में थकान आ जाती है, जो शाम तक दर्द का रूप ले लेती है।
दर्द को बढ़ाने वाले कारण
डॉ. निमिश कुलकर्णी बताते हैं कि कई बार ग्रोइंग पेन इन वजहों से ज्यादा परेशान कर सकता है:
- पानी की कमी (Dehydration): कम पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स से मांसपेशियों में खिंचाव और क्रैम्प्स बढ़ते हैं।
- पोषण की कमी: विटामिन D और कैल्शियम की कमी हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर बनाती है।
- खेल के बाद सही रिकवरी ना होना: बिना स्ट्रेचिंग और आराम के लगातार एक्टिविटी से दर्द लंबे समय तक रह सकता है।
घर पर क्या करें?
- अच्छी बात यह है कि ग्रोइंग पेन को घर पर ही आसानी से मैनेज किया जा सकता है।
- बच्चे को दिन भर पर्याप्त पानी पिलाएं। ज्यादा खेलकूद के बाद ORS देना फायदेमंद होता है।
- संतुलित आहार दें जिसमें दूध, दही, हरी सब्जियां और फल शामिल हों। साल में एक बार विटामिन D और कैल्शियम की जांच भी कराएं।
- सोने से पहले गुनगुने तेल से हल्की मालिश या गर्म तौलिए से सेक करें।
- खेलने से पहले और बाद में हल्की स्ट्रेचिंग की आदत डालें।
- अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल दी जा सकती है।
कब डॉक्टर को दिखाएं?
अगर दर्द एक ही जगह लगातार बना रहे, सूजन हो, चलने में दिक्कत आए, या दर्द दिन में भी बना रहे – तो इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
हेल्थ नोट: डॉ. निमिश कुलकर्णी के अनुसार, ग्रोइंग पेन ज्यादातर मामलों में बिल्कुल सामान्य होता है। सही हाइड्रेशन, अच्छा पोषण, स्ट्रेचिंग और हल्की मालिश से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। छोटे-छोटे बदलाव आपके बच्चे को ज्यादा खुश और एक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।