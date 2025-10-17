सर्दी-खांसी होने पर गले में खराश के साथ आवाज क्यों बदलने लगती है? ये है डॉक्टरों का जवाब

Hindustan Hindi News
संक्षेप: सर्दी-खांसी के साथ गले में खराश, दर्द और आवाज बदलना कुछ आम लक्षण है, जो ज्यादातर लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दी-खांसी होते ही व्यक्ति को गले में खराश के साथ आवाज में भी क्यों बदलाव महसूस होता है।

Fri, 17 Oct 2025 07:37 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
मौसम में बदलाव होते ही व्यक्ति को सबसे पहले सर्दी-खांसी की समस्या परेशान करती है। सर्दी-खांसी के साथ गले में खराश, दर्द और आवाज बदलना कुछ आम लक्षण है, जो ज्यादातर लोगों को प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दी-खांसी होते ही व्यक्ति को गले में खराश के साथ आवाज में भी क्यों बदलाव महसूस होता है। इस सवाल का जवाब खुद डॉक्टर से जानते हैं-

डॉ. शशिधर टीबी, आर्टेमिस अस्पताल, गुड़गांव में ईएनटी विभाग के प्रमुख सर्जन है। डॉक्टर शशिधर कहते हैं कि जब सर्दी या वायरल इन्फेक्शन शरीर को जकड़ लेता है, तो इसका असर सिर्फ नाक या गले तक सीमित नहीं रहता। आवाज बनाने वाली वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर-तंत्रिकाएं भी इसकी चपेट में आ जाती हैं। ये स्वर-तंत्रिकाएं आपके गले में होती हैं, जो हवा के गुजरने पर कंपन करती हैं और आवाज बनाती हैं। जब इनमें सूजन आ जाती है, जिसे चिकित्सीय भाषा में लैरिंजाइटिस कहा जाता है- तो ये मोटी और भारी हो जाती हैं। नतीजा यह कि उनका कंपन धीमा पड़ जाता है और आवाज गहरी या बैठी हुई सुनाई देती है।

फोर्टिस अस्पताल, (बैंगलोर) के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विवेक पडेगल, कहते हैं कि गले में दर्द या खराश अक्सर सर्दी या खांसी के शुरुआती लक्षणों में से एक होती है। इन संक्रमणों के लिए जिम्मेदार वायरस आमतौर पर नाक और गले के रास्ते शरीर में प्रवेश करते हैं। जब प्रतिरक्षा तंत्र (immune system) प्रतिक्रिया करता है, तो गले के ऊतक सूज जाते हैं और उनमें जलन होती है, जिससे दर्द और असहजता महसूस होती है। सूखी हवा, नाक बंद होने के कारण मुंह से सांस लेना, और बार-बार खांसना गले की परत को और अधिक परेशान कर सकता है। आमतौर पर, वायरल संक्रमणों में कफ साफ या पीले रंग का होता है और ऐसे मामलों में एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी समस्या में शरीर को हाइड्रेटेड रखना, भाप लेना, और गले को गर्म तरल पदार्थों से शांत करना खांसी से होने वाली जलन को कम करने में मदद करता है।

श्लेष्मा का बहना

गले और नाक में मौजूद म्यूकस मेंब्रेन बहुत ही संवेदनशील होती हैं। ये वायरस के संक्रमण से सूज जाती हैं। इस सूजन के कारण गले की नसें और टिशु फूल जाते हैं जिसे दर्द और जलन का एहसास होता है। सर्दी के दौरान नाक में अतिरिक्त बलगम (mucus) बनता है, जो गले के पीछे की ओर बहता है। यह बलगम गले की संवेदनशील झिल्ली को परेशान करके खराश और जलन का कारण बनता है। बलगम में मौजूद बैक्टीरिया या वायरस भी गले को और प्रभावित कर सकते हैं।

खांसी का प्रभाव

जब व्यक्ति बार-बार खांसता है या गला साफ करता है, तो गले के टिशु और वॉइस बॉक्स पर दबाव पड़ता है। इससे गले की झिल्ली में जलन और सूक्ष्म चोटें आ सकती हैं। जो गले की खराश बढ़ा सकती है।

गले का सूखना

सर्दी के दौरान जब नाक बंद होता है, तो कई लोग मुंह से भी सांस लेने लगते हैं। इससे गले की नमी कम हो जाती है और गला सूखने लगता है। इससे भी खराश और भी ज्यादा बढ़ जाती है।

बैक्टीरियल इन्फेक्शन की संभावना

कभी-कभी सर्दी के बाद बैक्टीरिया (जैसे स्ट्रेप्टोकोकस) गले में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जिसे स्ट्रेप थ्रोट कहते हैं। यह बैक्टीरिया गले की सतह पर पनपते हैं, जिससे सूजन और मवाद बन सकता है। यह खराश को और गंभीर बना देता है। इसके लक्षणों में तेज दर्द, निगलने में कठिनाई, और कभी-कभी टॉन्सिल पर सफेद धब्बे नज आते हैं।

खराश से बचाव और उपाय

हाइड्रेशन- खूब पानी, गर्म चाय, या शहद-नींबू का पानी पिएं। यह गले को नम बनाए रखकर बलगम को पतला करता है।

गुनगुने नमक के पानी से गरारा- दिन में 2-3 बार गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारा करें। नमक बैक्टीरिया को मारता है और सूजन कम करता है।

ह्यूमिडिफायर- कमरे में ह्यूमिडिफायर का उपयोग करें ताकि हवा में नमी बनी रहे।

प्राकृतिक उपाय- अदरक, तुलसी, या लौंग की चाय पिएं। ये एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर हैं।

प्रदूषण से बचें- दीपावली के दौरान पटाखों के धुएं से बचने के लिए मास्क पहनें।

डॉक्टर से सलाह- अगर खराश 3-4 दिन से ज्यादा रहे, बुखार हो, या निगलने में बहुत दिक्कत हो, तो डॉक्टर से जांच करवाएं, क्योंकि यह स्ट्रेप थ्रोट या अन्य इन्फेक्शन का खतरा भी हो सकता है।

