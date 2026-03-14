क्या प्रेग्नेंसी में ब्रेस्ट से दूध निकलना नॉर्मल है? गायनेकोलॉजिस्ट से लें सही जानकारी
प्रेग्नेंसी के दौरान कई महिलाओं को ब्रेस्ट से हल्का सफेद या पीला फ्लूइड निकलता दिखाई देता है। इसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है। जानिए गायनेकोलॉजिस्ट के अनुसार यह क्यों होता है और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए।
प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। इनमें से एक बदलाव है ब्रेस्ट से हल्का दूध जैसा फ्लूइड निकलना। कई बार महिलाएं नोटिस करती हैं कि उनकी ब्रा अचानक गीली हो जाती है। यह स्थिति कई बार चिंता का कारण बन सकती है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यह अक्सर पूरी तरह सामान्य होती है।
क्या होता है यह फ्लूइड?
प्रेग्नेंसी के दौरान ब्रेस्ट से जो हल्का सफेद या पीला फ्लूइड निकलता है, उसे कोलोस्ट्रम (Colostrum) कहा जाता है। यह वही पहला दूध होता है जो बच्चे के जन्म के बाद निकलता है। यह दूध बहुत ही पौष्टिक होता है और नवजात शिशु की सेहत के लिए बेहद जरूरी माना जाता है।
प्रेग्नेंसी में ऐसा क्यों होता है?
गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. वैदेही मराठे के अनुसार, प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में हॉर्मोनल बदलाव तेजी से होते हैं। खासकर प्रोलैक्टिन (Prolactin) नाम का हॉर्मोन ब्रेस्ट ग्लैंड्स को बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने के लिए तैयार करता है। इसी तैयारी की वजह से कुछ महिलाओं को दूसरी या तीसरी तिमाही (Second या Third Trimester) में ब्रेस्ट से हल्का दूध लीक होना शुरू हो सकता है।
हर महिला में यह जरूरी नहीं
यह भी जानना जरूरी है कि हर प्रेग्नेंट महिला में दूध का लीक होना जरूरी नहीं है। अगर किसी महिला को प्रेग्नेंसी के दौरान ऐसा नहीं होता, तब भी डिलीवरी के बाद ब्रेस्टफीडिंग बिल्कुल सामान्य हो सकती है।
कब ज्यादा नोटिस होता है?
कई बार दूध का यह हल्का लीक कुछ खास परिस्थितियों में ज्यादा दिखाई दे सकता है, जैसे:
- ब्रेस्ट पर दबाव या मसाज के बाद
- गर्म पानी से नहाते समय
- सेक्सुअल स्टिमुलेशन के बाद
- या कभी-कभी बिना किसी कारण के भी, यह सभी स्थितियां सामान्य हो सकती हैं।
ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?
अगर आपको प्रेग्नेंसी में दूध का हल्का लीक दिखाई देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान चीजें अपनाकर आप इसे आसानी से मैनेज कर सकती हैं।
- आरामदायक कॉटन ब्रा पहनें
- जरूरत हो तो ब्रेस्ट पैड का इस्तेमाल करें
- ब्रेस्ट को बार-बार दबाने या निचोड़ने से बचें
- ये छोटी-छोटी सावधानियां आपको आराम महसूस कराने में मदद कर सकती हैं।
कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?
हालांकि यह स्थिति सामान्य होती है, लेकिन कुछ लक्षण दिखाई दें तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। जैसे: डिस्चार्ज में खून आना, फ्लूइड से बदबू आना, ब्रेस्ट में तेज दर्द या फिर केवल एक ही ब्रेस्ट से असामान्य डिस्चार्ज।
नोट: प्रेग्नेंसी में ब्रेस्ट से दूध जैसा फ्लूइड निकलना शरीर का एक प्राकृतिक संकेत है। इसका मतलब है कि आपका शरीर बच्चे के जन्म के लिए तैयार हो रहा है। इसलिए अगर कभी आपकी ब्रा अचानक गीली हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह ज्यादातर मामलों में पूरी तरह सामान्य होता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
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