जाड़े में क्यों बढ़ जाता है गठिया का दर्द? फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया कारण और दर्द से राहत पाने का तरीका
गठिया का दर्द काफी तकलीफ भरा होता है, खासतौर पर जाड़े के मौसम में। आजकल जोड़ों के दर्द की समस्या युवाओं में भी देखी जा रही है। फिजियोथेरेपिस्ट ने इसका कारण बताया और दर्द से राहत पाने का तरीका भी बताया है।
सर्दी के मौसम में जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। आजकल ये समस्या युवाओं में भी देखी जा रही है और जिन लोगों को अर्थराइटिस (गठिया) की समस्या है, उनका तो बुरा हाल हो जाता है। जाड़े में गठिया का दर्द जोरों से होने लगता है और ऐसे में चलना, उठना, बैठना सब मुश्किल लगने लगता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ सर्दी के मौसम में ही गठिया का दर्द क्यों बढ़ जाता है। इस बारे में सिल्वर स्ट्रीक हॉस्पिटल के सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रोहित खुराना ने हिंदुस्तान टाइम्स के लाइफस्टाइल टीम से बात की। उन्होंने जाड़े में गठिया का दर्द क्यों बढ़ जाता है, इसका कारण बताया और इससे राहत पाने का तरीका भी बताया। चलिए आपको बताते हैं।
क्यों बढ़ता है दर्द
ठंड के मौसम में टेंपरेचर डाउन हो जाता है और मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है। शरीर ब्लड को इंटरनल पार्ट्स की तरफ ज्यादा भेजता है, ऐसे में हाथ-पैर और घुटनों तक ब्लड का फ्लो कम होता है। ब्लड फ्लो के साथ ज्वॉइंट्स के बीच बनने वाला फ्लूइड भी कम हो जाता है। यही कारण है कि जोड़ों को दर्द होना शुरू हो जाता है। इस सीजन में जोड़ों के बीच फ्रिक्शन बढ़ जाता है और इसी वजह से चलने-फिरने में परेशानी होती है। सिर्फ यही नहीं मौसम बदलते ही जोड़ों के बीच एयर प्रेशर कम होता है और टिश्यू फैल जाते हैं। इस कारण से सूजन और अकड़न होने लगती है। सर्दी में कम पानी पीने की वजह से भी जोड़ों का दर्द बढ़ता है।
अर्थराइटिस के लक्षण
अर्थराइटिस होने पर शरीर के हर ज्वाइंट्स खासतौर पर हाथ-पैर पर ज्यादा दर्द होता है। इस दर्द में उठना, बैठना, चलना मुश्किल हो जाता है। गठिया होने पर जोड़ों में अकड़न, घुटनों में सूजन और स्किन लाल दिखने लगती है।
कैसे पाएं राहत
डॉक्टर खुराना का कहना है कि कई लोग दर्द के डर के कारण बिल्कुल आराम वाली अवस्था में बैठ जाते हैं। लंबे समय तक बैठे-लेटे रहने से ज्वॉइंट्स और जाम हो जाते हैं। ऐसे में जब आप एकदम से चलना शुरू करेंगे, तो दर्द बढ़ेगा। जिन लोगों को गठिया की समस्या है उन्हें घर के अंदर ही टहलना चाहिए या फिर हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप स्ट्रेचिंग के लिए योगा भी कर सकते हैं। इससे भी राहत मिलेगी। लंबे समय तक बैठकर या खड़े रहकर काम न करें। आप जितना शरीर को एक्टिव रखेंगे, दर्द उतना ही कम रहेगा। इसलिए जरूरी है कि काम करें और चलते-फिरते रहें। इसके अलावा अच्छी-हेल्दी डायट और जितना हो सके उतना पानी भी पिएं। गंभीर समस्या या ज्यादा दर्द होने पर हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएं।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
