खाना खाते ही टॉयलेट जाने की क्यों लगती है जरूरत? डॉक्टर ने बताई वजह
खाना खाते ही टॉयलेट जाने की तेज इच्छा होना कई लोगों के लिए आम लेकिन परेशान करने वाला अनुभव है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसके पीछे पाचन तंत्र की एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिम्मेदार होती है। यहां जानें डॉक्टर की राय -
कई लोगों को यह अनुभव होता है कि जैसे ही खाना खत्म किया, तुरंत टॉयलेट जाने की तेज इच्छा होने लगती है। ऐसे में दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या शरीर ने खाना इतनी जल्दी पचा लिया? क्या यह पाचन से जुड़ी कोई गंभीर समस्या है? लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस भ्रम को दूर करते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट Dr Joseph Salhab, जो पाचन तंत्र, लिवर, पैंक्रियास और न्यूट्रिशन के विशेषज्ञ हैं।
डॉ. सलहाब के अनुसार, खाना खाते ही शौच जाने की इच्छा होना ज्यादातर मामलों में बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है, जिसे गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहा जाता है।
Gastrocolic Reflex क्या होता है?
जब आप खाना खाते हैं, तो पेट में मौजूद नर्व्स और हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। इससे बड़ी आंत यानी कोलन में मूवमेंट बढ़ता है ताकि पहले से मौजूद स्टूल आगे बढ़ सके और नए खाने के लिए जगह बन सके। कुछ लोगों में यह रिफ्लेक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उन्हें खाना खत्म करते ही टॉयलेट जाने की जल्दी लगती है। डॉ. सलहाब बताते हैं कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खाना तुरंत पच गया। बल्कि स्टूल पहले से ही कोलन में मौजूद होता है और खाना सिर्फ उसकी मूवमेंट को ट्रिगर करता है। यही वजह है कि यह समस्या डरावनी लगने के बावजूद अक्सर सामान्य होती है।
कौन-सी चीजें इस रिफ्लेक्स को बढ़ा सकती हैं?
डॉ. सलहाब के मुताबिक कुछ ट्रिगर्स gastrocolic reflex को और तेज कर सकते हैं:
- बहुत ज्यादा या भारी खाना
- हाई-फैट मील
- कैफीन (खासतौर पर कॉफी)
- बहुत ठंडे ड्रिंक्स
- स्पाइसी फूड
- हाई-FODMAP फूड (संवेदनशील लोगों में)
- तनाव और एंग्जायटी
- स्मोकिंग या निकोटीन
- आर्टिफिशियल स्वीटनर्स (जैसे सोर्बिटोल)
इस समस्या को कैसे मैनेज करें?
अगर आपको हर मील के बाद टॉयलेट जाने की जल्दी लगती है, तो ये टिप्स मदद कर सकती हैं:
- छोटे और बार-बार मील लें
- ज्यादा तला-भुना और फैटी खाना कम करें
- धीरे-धीरे और ध्यान से खाना खाएं
- तनाव कम करने के लिए ब्रीदिंग या रिलैक्सेशन अपनाएं
- डाइट में soluble fiber शामिल करें
- अपने पर्सनल फूड ट्रिगर्स पहचानें और उनसे बचें
कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?
डॉ. सलहाब चेतावनी देते हैं कि अगर यह समस्या बहुत ज्यादा दर्द के साथ हो, नींद से जगा दे, वजन तेजी से घटने लगे या मल में खून दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
