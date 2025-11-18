पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को क्यों रहती हैं घुटनों की समस्या, फोर्टिस के ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बताएं 5 कारण

संक्षेप: फोर्टिस के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. जयंत अरोड़ा कहते हैं कि इस समस्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण महिलाओं की शारीरिक बनावट है। महिलाओं की श्रोणि (पेल्विस) आमतौर पर पुरुषों से अधिक चौड़ी होती है, जिससे क्यू-एंगल बढ़ जाता है, वह कोण जहां जांघ की हड्डी घुटने से मिलती है।

Why Women Experience More Knee Problems than men : आपने अकसर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज्यादा घुटनों के दर्द से परेशान देखा होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे का असल कारण जानते हैं ? जी हां, यह बात सच है कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में घुटनों की समस्याएं अधिक बनी रहती हैं। जिसके पीछे की असल वजह जानने के लिए हमने बात की, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट (गुरुग्राम) के सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. जयंत अरोड़ा से। डॉक्टर जयंत कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा घुटनों में दर्द उनकी शारीरिक संरचना, हार्मोनल बदलाव और बायोमैकेनिकल गतियों से जुड़े कई कारणों की वजह से होता है। ये कारक यह समझने में मदद करते हैं कि एसीएल इंजरी, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी स्थितियां महिलाओं में अधिक सामान्य क्यों हैं।

शारीरिक बनावट ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. जयंत अरोड़ा कहते हैं कि इस समस्या का सबसे महत्वपूर्ण कारण महिलाओं की शारीरिक बनावट है। महिलाओं की श्रोणि (पेल्विस) आमतौर पर पुरुषों से अधिक चौड़ी होती है, जिससे क्यू-एंगल बढ़ जाता है, वह कोण जहां जांघ की हड्डी घुटने से मिलती है। बड़ा क्यू-एंगल घुटने पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिसके कारण जॉइंट सही तरीके से ट्रैक नहीं कर पाता और चोट का खतरा बढ़ जाता है।

फीमर हड्डी का संकरी होना महिलाओं की फीमर हड्डी अपेक्षाकृत संकरी होती है, जिससे एसीएल के हड्डी से रगड़ खाने और फटने की संभावना बढ़ती है। महिलाओं में कुल मिलाकर मांसपेशियों का द्रव्यमान भी कम और कूल्हों व जांघों के आसपास वसा अधिक होती है, जिससे जॉइंट स्थिरता कम हो जाती है। जब महिलाएं कूदकर जमीन पर उतरती हैं, तो चौड़े पेल्विस और कमजोर क्वाड्रिसेप्स के कारण जांघ अक्सर अंदर की ओर घूमती है, जिससे घुटने के लिगामेंट्स पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

हार्मोन घुटनों के दर्द में हार्मोन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मासिक चक्र के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर बदलता रहता है, और यह लिगामेंट्स की मजबूती को प्रभावित कर सकता है। जब एस्ट्रोजन का स्तर अधिक होता है, तो लिगामेंट्स अधिक ढीले हो सकते हैं, जिससे घुटने को सहारा देने की क्षमता कम हो जाती है। यही कारण है कि एसीएल इंजरी महिलाओं में अधिक पाई जाती है, खासकर उन खेलों में जहां अचानक दिशा बदलना, कूदना या पिवोट करना शामिल होता है।

बायोमैकेनिकल पैटर्न बायोमैकेनिकल पैटर्न भी घुटनों पर असर डालते हैं। शोध से पता चलता है कि महिलाएं अक्सर कूद मारते समय घुटनों को कम मोड़ती हैं और हैमस्ट्रिंग्स पर निर्भर रहने की जगह अधिकतर क्वाड्रिसेप्स का उपयोग करती हैं। यह मांसपेशीय असंतुलन घुटने पर दबाव बढ़ाता है और लिगामेंट्स पर अधिक तनाव डालता है। इसके अलावा, पैरों की बनावट और चाल (जैसे ओवरप्रोनेशन), जिसमें पैर चलते या दौड़ते समय बहुत ज़्यादा अंदर की ओर मुड़ते हैं, घुटनों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और समय के साथ घुटने की समस्याओं (जैसे दर्द, लिगामेंट की चोट) का कारण बन सकते हैं, क्योंकि यह झटके को ठीक से सोख नहीं पाते और गति की श्रृंखला में दबाव बढ़ा देते हैं।

जीवनशैली और सामाजिक कारक जीवनशैली और सामाजिक कारक भी कई बार यह जोखिम बढ़ा सकते हैं। किस प्रकार के खेलों में भाग लिया जाता है, कैसा फुटवियर पहना जाता है, और दैनिक गतिविधि का स्तर, ये सभी जैविक जोखिमों को कम या बढ़ा सकते हैं।