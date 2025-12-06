आखिर क्यों खड़े हो जाते हैं हमारे रोंगटे? कारण पढ़कर हैरान रह जाएंगे

अक्सर आपने महसूस किया होगा कि ठंडी हवा लगते ही, डर के किसी पल में, या कोई गाना सुनकर दिल अचानक भावुक हो जाए तो शरीर पर छोटे-छोटे दाने उभर आते हैं- इन्हें हम आम भाषा में रोंगटे खड़े होना या Goosebumps कहते हैं। यह अनुभव जितना आम है, उतना ही दिलचस्प भी है क्योंकि यह हमारे शरीर की एक पुरानी, प्राकृतिक और पूरी तरह अनजानी रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया है। जब भी शरीर को तापमान में अचानक बदलाव, डर, आश्चर्य या भावनात्मक उत्तेजना का सामना करना पड़ता है तो हमारी त्वचा के नीचे मौजूद छोटे-छोटे मांसपेशी तंतुओं (Arrector Pili Muscles) में हल्का-सा contraction होता है। इसी कारण बाल खड़े हो जाते हैं और त्वचा पर दाने दिखाई देते हैं।