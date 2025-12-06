आखिर क्यों खड़े हो जाते हैं हमारे रोंगटे? कारण पढ़कर हैरान रह जाएंगे
कभी ठंडी हवा चलने पर या किसी गाने से भावुक होने पर आपकी त्वचा पर छोटे-छोटे दाने उठते हैं जिसे हम ‘goosebumps’ कहते हैं। यह हमारे शरीर की एक प्राकृतिक और दिलचस्प प्रतिक्रिया है। जानें विस्तार से-
अक्सर आपने महसूस किया होगा कि ठंडी हवा लगते ही, डर के किसी पल में, या कोई गाना सुनकर दिल अचानक भावुक हो जाए तो शरीर पर छोटे-छोटे दाने उभर आते हैं- इन्हें हम आम भाषा में रोंगटे खड़े होना या Goosebumps कहते हैं। यह अनुभव जितना आम है, उतना ही दिलचस्प भी है क्योंकि यह हमारे शरीर की एक पुरानी, प्राकृतिक और पूरी तरह अनजानी रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया है। जब भी शरीर को तापमान में अचानक बदलाव, डर, आश्चर्य या भावनात्मक उत्तेजना का सामना करना पड़ता है तो हमारी त्वचा के नीचे मौजूद छोटे-छोटे मांसपेशी तंतुओं (Arrector Pili Muscles) में हल्का-सा contraction होता है। इसी कारण बाल खड़े हो जाते हैं और त्वचा पर दाने दिखाई देते हैं।
रोंगटे खड़े होने के मुख्य कारण
- ठंड लगने पर: ठंडी हवा या अचानक तापमान गिरने पर शरीर तुरंत खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है। हेयर फॉलिकल्स के नीचे की मसल्स सिकुड़ती हैं और ऐसी स्थिति में रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
- डर या खतरा महसूस होना: जब शरीर को डर लगता है, दिमाग ‘fight-or-flight’ मोड में चला जाता है। इससे एड्रीनेलिन (adrenaline) नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो रोंगटे (goosebumps) को ट्रिगर करता है।
- भावनात्मक प्रतिक्रिया: कई बार किसी गाने, याद, फिल्म या खूबसूरत पल से हम भावुक हो जाते हैं। ऐसी भावनात्मक तीव्रता भी goosebumps पैदा करती है।
- उत्साह या फिर प्रेरणा: जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा प्रेरित या उत्साहित होते हैं, तब भी शरीर में हल्का सा झटका जैसा महसूस कराते हुए goosebumps हो सकते हैं।
- पोषण की कमी: कभी-कभी विटामिन की कमी, चिंता, hypothyroidism या तंत्रिकाओं से जुड़ी समस्याएं भी बार-बार रोंगटे खड़े होने का कारण बन सकती हैं।
रोंगटे खड़े होने पर क्या करें?
- ठंड लगे तो तुरंत गर्म कपड़े पहनें और गर्म पेय लें, इससे शरीर का तापमान जल्दी सामान्य होता है।
- गहरी सांसें लें; डर या तनाव से आए Goosebumps को शांत करने में यह सबसे प्रभावी और आसान तरीका है।
- हल्का वॉक करें या स्ट्रेचिंग करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और त्वचा का तापमान तुरंत सुधरे।
- भावनात्मक रिएक्शन हो तो खुद को आराम दें, धीमा संगीत सुनें और कुछ देर रिलैक्स करें।
- डिहाइड्रेशन ना होने दें; पानी की कमी से भी शरीर ठंडा पड़ता है और रोंगटे अधिक महसूस होते हैं।
- बार-बार बिना कारण Goosebumps आएं तो थायरॉयड, आयरन या ब्लड शुगर की जांच कराने पर भी विचार करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।