रोने के बाद ठंडे पानी से क्यों धोया जाता है मुंह? मेंटल हेल्थ से है सीधा कनेक्शन
लाइफ में कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां या उतार-चढ़ाव आ जाते हैं कि व्यक्ति अपने इमोशन्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और फूट-फूटकर रोने लगता है। ऐसा ज्यादातर कभी ना कभी सभी लोगों के साथ हुआ होता है। रोने के पीछे वजह भले ही अलग हो, लेकिन एक चीज रोने के बाद जरूर कॉमन होती है, और वो है रोने के बाद चेहरा ठंडे पानी से धोना। जी हां, अकसर आपने लोगों को या खुद भी रोने के बाद चेहरा ठंडे पानी से धोते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? अगर आपको भी लगता है कि ऐसा सिर्फ आंखों की सूजन या चेहरे की सफाई के लिए ही किया जाता है तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धोना मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने का एक आसान नेचुरल और असरदार तरीका है। आइए जानते हैं कैसे।
मेंटल हेल्थ और ठंडे पानी का गहरा कनेक्शन
नर्वस सिस्टम होता है शांत
व्यक्ति जब रोता है तो उसका शरीर कोर्टिसोल नाम का एक तनाव से जुड़ा हार्मोन रिलीज करता है। जो थकान पैदा करके मन को भारी बनाने का काम करता है। लेकिन जब चेहरा ठंडे पानी से धोया जाता है तो तनाव हार्मोंस का लेवल कम होने से बॉडी रिफ्रेश और नर्वस सिस्टम शांत महसूस करता है। जिसकी वजह से बॉडी को अच्छा महसूस कराने वाले हैप्पी हार्मोन भी रिलीज होने लगते हैं।
हैप्पी हार्मोन दर्द करता है कम
रोने के बाद चेहरा ठंडे पानी से धोने से शारीरिक और भावनात्मक दर्द को कम करने में मदद मिलती है। ठंडा पानी मस्तिष्क में इलेक्ट्रिक इम्पल्स (विद्युत आवेग एक तरह का विद्युत संकेत है जो तंत्रिका कोशिकाओं (न्यूरॉन्स) के माध्यम से पूरे शरीर में जानकारी संचारित करता है) भेजता है, जिससे एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्राव होता है, जो मूड को बेहतर बनाकर तनाव कम करने में मदद करते हैं।
स्ट्रेस फ्री रखता है ठंडा पानी
ठंडे पानी से मुंह धोने पर शरीर का तापमान नीचे चला जाता है। जिससे दिमाग को हल्के झटके जैसा महसूस होता है और व्यक्ति स्वयं को स्ट्रेस फ्री और रिफ्रेश पाता है।
