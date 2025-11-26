Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थwhy do people feel winter blues in winters Fortis doctor satish koul shares 6 effective ways to deal it
सर्दियों में क्यों परेशान करते हैं 'विंटर ब्लूज' ? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए निपटने के 6 असरदार उपाय

सर्दियों में क्यों परेशान करते हैं 'विंटर ब्लूज' ? फोर्टिस के डॉक्टर ने बताए निपटने के 6 असरदार उपाय

संक्षेप:

डॉ. सतीश कौल से जानते हैं आखिर क्यों सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा थकान और उदासी महसूस होने लगती है। साथ ही डॉ. सतीश से विंटर ब्लूज से निपटने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे।

Wed, 26 Nov 2025 01:07 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कई लोग सर्दियों में दिन छोटे होने, तापमान गिरने और पर्याप्त धूप न मिल पाने के कारण अपने मूड में कई बदलाव महसूस करते हैं। हालांकि यह सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर (SAD) जितना गंभीर नहीं होता, लेकिन आमतौर पर व्यक्ति की ऊर्जा, प्रेरणा और मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से प्रभावित करता है। डॉक्टर इसके पीछे कई जैविक और मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं। फोर्टिस (गुड़गांव) में वरिष्ठ आंतरिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. सतीश कौल से जानते हैं आखिर क्यों सर्दियों का मौसम शुरू होते ही कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा थकान और उदासी महसूस होने लगती है। साथ ही डॉ. सतीश से विंटर ब्लूज से निपटने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सर्दियों में 'विंटर ब्लूज' के पीछे छिपे होते हैं ये कारण

धूप की कमी

'विंटर ब्लूज' के पीछे धूप की कमी सबसे प्रमुख कारण है। प्राकृतिक प्रकाश हमारे सर्केडियन रिदम यानी शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी को नियंत्रित करने में मदद करता है, जो नींद, मूड और हार्मोन को प्रभावित करती है। दिन की रोशनी कम होने पर यह रिदम असंतुलित हो सकती है, जिससे थकान या उदासी महसूस होती है। इसके अलावा धूप से सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर भी प्रभावित होता है, जो खुशी और शांति से जुड़ा होता है। कम रोशनी के कारण सेरोटोनिन का स्तर घट सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन या उदासी बढ़ सकती है।

मेलाटोनिन हार्मोन का बढ़ना

सर्दियों की लंबी अंधेरी अवधि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्पादन बढ़ा देती है, जो नींद लाने में मदद करता है। यही कारण है कि ठंड के मौसम में अक्सर सुस्ती और कम ऊर्जा महसूस होती है।

जीवनशैली में बदलाव

जीवनशैली में बदलाव भी विंटर ब्लूज की समस्या को बढ़ाते हैं। ठंडा मौसम बाहर घूमने और सामाजिक संपर्क को सीमित करता है, जिससे अकेलापन महसूस हो सकता है। छुट्टियों का तनाव और उसके बाद खालीपन महसूस होना भी भावनात्मक दबाव पैदा कर सकता है। इन सभी कारणों से सर्दियों में मूड पर असर पड़ना आम है।

विंटर ब्लूज से निपटने के प्रभावी तरीके

1. दिन की रोशनी का अधिकतम उपयोग करें- दोपहर के समय कुछ देर बाहर निकलें। खिड़कियां खुली रखें, धूप वाली जगह पर बैठें या छोटी वॉक लें।

2. शारीरिक रूप से सक्रिय रहें- व्यायाम एंडोर्फिन बनाता है, जो मूड सुधारता है और तनाव कम करता है। हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या तेज चाल से टहलना भी प्रभावी है।

3. सामाजिक रूप से जुड़े रहें- परिवार या दोस्तों से नियमित रूप से बात करें। सामाजिक संपर्क अकेलापन कम करता है और भावनात्मक सहारा देता है।

4. नियमित दिनचर्या बनाए रखें- तय समय पर सोना, उठना, खाना और काम करना सर्केडियन रिदम को संतुलित रखता है।

5. लाइट थेरेपी आजमाएं- कुछ लोगों को सुबह के समय लाइट बॉक्स का उपयोग करने से ऊर्जा और मूड में सुधार महसूस होता है।

6. मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें- माइंडफुलनेस, जर्नलिंग या कोई पसंदीदा शौक अपनाना तनाव कम करने और सकारात्मकता बढ़ाने में मदद करता है।

सलाह- यदि उदासी या थकान लंबे समय तक बनी रहे और दैनिक जीवन को प्रभावित करें, तो किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना आवश्यक है। विंटर ब्लूज़ आम है, लेकिन सही उपायों से इसे प्रभावी रूप से संभाला जा सकता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।