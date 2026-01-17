ठंड में हाथ-पैर ठंडे और नाखून नीले? जानें कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास

संक्षेप: सर्दियों में नाखूनों का नीला पड़ना अक्सर मामूली लगता है, लेकिन यह खराब ब्लड सर्कुलेशन या ऑक्सीजन की कमी का संकेत हो सकता है। डॉक्टर बता रहे हैं कि कब यह सामान्य है और कब सावधान होना जरूरी।

सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए हमारी शारीरिक प्रणाली अतिरिक्त मेहनत करती है। ठंड के दौरान ड्राई स्किन, सर्दी-खांसी जैसी समस्याएं आम हैं, लेकिन नाखूनों का नीला पड़ना अक्सर नजरंदाज कर दिया जाता है। डॉक्टरों के अनुसार यह बदलाव मामूली भी हो सकता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी। डॉ. पी. वेंकट कृष्णन (सीनियर कंसल्टेंट एवं डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, नारायणा हॉस्पिटल, गुरुग्राम) ने बताया कि ठंड में नाखून नीले पड़ने का मुख्य कारण ब्लड सर्कुलेशन का कम होना है।

डॉ. कृष्णन के अनुसार, ठंड लगने पर शरीर दिल और दिमाग जैसे जरूरी अंगों को गर्म रखने को प्राथमिकता देता है। इसके लिए हाथ-पैर, कान और नाक की रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं जिसे मेडिकल भाषा में वेसोकंस्ट्रिक्शन कहा जाता है। इससे उंगलियों और नाखूनों तक ऑक्सीजन युक्त खून कम पहुंचता है और नाखून नीले या बैंगनी दिखने लगते हैं। इसे पेरिफेरल सायनोसिस कहा जाता है। आमतौर पर शरीर गर्म होते ही यह स्थिति ठीक हो जाती है।

कब हो सकती है चिंता की बात? अधिकतर स्वस्थ लोगों में यह समस्या अस्थायी होती है। लेकिन यदि गर्म होने के बाद भी नाखून नीले रहें, तो यह चिंता का विषय हो सकता है। डॉक्टर के अनुसार, यह फेफड़ों की बीमारी, हृदय रोग, जन्मजात हार्ट डिफेक्ट या हार्ट फेल्योर का संकेत भी हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज, स्मोकिंग, या धमनियों के सिकुड़ने (एथेरोस्क्लेरोसिस) से भी ब्लड फ्लो प्रभावित होता है जिससे हल्की ठंड में भी नाखून नीले पड़ सकते हैं।

तुरंत डॉक्टर से मिलें अगर— नाखूनों का रंग नीला रहने के साथ दर्द या सुन्नता हो। उंगलियों में सूजन, घाव या त्वचा में बदलाव दिखें। सांस फूलना, चक्कर या सीने में दर्द महसूस हो।