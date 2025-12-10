85% लोगों को सुबह 7-11 बजे के बीच आता है हार्ट अटैक, कार्डियोलॉजिस्ट ने गिनाए 3 बड़े कारण

संक्षेप: Heart Attack Risk: हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और किसी भी समय ये हो सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को दिल का दौरा सुबह के समय 7 से 11 बजे के बीच पड़ता है। कार्डियोलॉजिस्ट ने इसके कुछ कारण गिनाए हैं।

हार्ट अटैक (दिल का दौरा) पड़ना किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं है। इसमें व्यक्ति की तुरंत जान जा सकती है। आजकल हार्ट अटैक के मामने तेजी से बढ़ रहे हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को कभी भी दिल का दौरा पड़ रहा है। हार्ट अटैक आने का कुछ कारण हमारा खान-पान और खराब स्लीप साइकिल भी मानी जा रही है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर हार्ट अटैक सुबह के समय ही क्यों आते हैं। कई लोग सुबह उठते हैं फ्रेश होते हैं और दिल का दौरा पड़ जाता है। दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय भोजराज ने इसके 3 बड़े कारण बताए है। अगर आप इसमें कोई भी चीज करते हैं, तो सावधान हो जाइये।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सुबह का समय सुबह जब हम लोग नींद से उठते हैं, तो हमारा शरीर और दिमाग खुद को बैलेंस करने में लगा हुआ होता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा होता है, हार्मोन्स बैलेंस हो रहे होते हैं, कुल मिलाकर शरीर आराम की अवस्था को छोड़कर एक्टिव मोड में जा रहा होता है। ऐसे में अगर दिमाग को तनाव का कोई सिग्नल मिलता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं।

क्या है 3 कारण- डॉक्टर संजय भोजराज का कहना है कि सुबह का समय आपके दिल के लिए काफी कठिन होता है। इस समय किसी भी तरह का स्ट्रेस या आपकी कोई गलती जान को जोखिम में डाल सकती है। चलिए बताते हैं 3 बड़े कारण क्या हैं।

1- सुबह उठते ही तनाव वाली स्थिति में आ जाना। जैसे ऑफिस के लिए लेट हो गया, अलार्म नहीं बजा, ऑफिस का मेल देख लिया या अन्य कोई तनाव वाली स्थिती होना। ऐसे में शरीर में मौजूद कोर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ जाता है, वैसे तो ये हार्मोन स्ट्रेस को कम करने, नींद से जगाने के काम में आता है लेकिन लेवल बढ़ने पर ये दिल-दिमाग को ज्यादा तनाव दे देता है। फिर हार्ट अटैक आ जाता है।

2- स्ट्रेस के साथ उठने पर अक्सर लोग सुबह पानी पीना या फिर अपनी जरूरी दवाई लेना भूल जाते हैं। बिना पानी पिएं खाली पेट कॉफी पी लेना या कोई दवाई लेने से भी दिल का दौरा पड़ सकता है। ऐसे में हार्ट तुरंत रिएक्ट करता है और ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है।

3- सुबह उठते ही ज्यादातर लोग ऑफिस का स्ट्रेस लेते हैं और फोन चेक करने लगते हैं। स्ट्रेस के साथ ब्लू लाइट का असर आंखों पर होना भी हार्ट अटैक के खतरे को न्योता देता है। डॉक्टर सलाह देते हैं, तो उठते ही फौरन फोन न चलाएं। अगर आप फोन चलाते समय कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं, जो तनावपूर्ण है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है और ये भार हार्ट अटैक पैदा करता है।