जापानी लोग सुबह की जगह रात में क्यों नहाते हैं? जानिए इसके पीछे की 4 बड़ी वजह
क्या आपको पता है जापान में लोग सुबह नहीं, बल्कि रात में सोने से पहले नहाना पसंद करते हैं। इसके पीछे मोटे तौर पर 4 वजह हैं, जो इतनी दिलचस्प हैं कि एक बार तो आपको भी जरूर ये आदत ट्राई करने का मन करेगा।
जापानी लोगों का लाइफस्टाइल हम भारतीयों से बहुत अलग है। उनकी कुछ ऐसी आदतें हैं, जिनका ठीक उल्टा हम फॉलो कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए इंडिया में सुबह के समय नहाना पॉपुलर है। लगभग हर कोई सुबह उठते ही पहले नहाता है, तब जा कर कोई दूसरे काम करता है। लेकिन जापान में लोग सुबह नहीं बल्कि रात में नहाना पसंद करते हैं। ये वहां के लोगों की महज एक आदत नहीं है, बल्कि उनके लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा है। जाहिर है, हमारे लिए ये थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है क्योंकि भारत में माना जाता है कि सुबह नहाने से दिन की शुरुआत ताजगी के साथ होती है। लेकिन अब सवाल है कि जापानी लोग आखिर रात में ही क्यों नहाना पसंद करते हैं। इसके पीछे कुछ बड़ी दिलचस्प वजहें हैं। आइए जानते हैं-
सुबह की जगह रात में क्यों नहाते हैं जापानी लोग?
वजह 1- शरीर की बेहतर साफ-सफाई से जुड़ा है ये नियम
हर कोई जनता है कि जापानी लोगों अपनी साफ-सफाई को बहुत गंभीरता से लेते हैं। ऐसे में दिनभर की धूल-मिट्टी, गंदगी और पसीने को ले कर अपने बेड पर जाना, उनकी इस हाइजीन से मैच नहीं खाता है। यही वजह है कि वो सोने से ठीक पहले नहाते हैं, फिर साफ-सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने बेड पर जाना पसंद करते हैं।
वजह 2- बाउंड्री इफेक्ट
जापानी कल्चर में रात को नहाने को दिनभर की भागदौड़ और रात के बीच एक मानसिक सीमा (मेंटल बाउंड्री) की तरह देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात में गर्म पानी से नहाने पर, दिनभर की टेंशन, एंग्जाइटी, काम का दवाब और भागदौड़ का दरवाजा बंद हो जाता है। इससे आपके दिमाग को मेंटली सिग्नल मिलता है कि अब शांति से सोना है, जिससे नींद भी बहुत सुकून भरी आती है।
वजह 3- शरीर के दर्द और मांसपेशियों को आराम मिलता है
जापानी लोग गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर कुछ देर आराम से बैठते हैं। वहाँ हर घर में एक बाथटब जरूर होता है, जिसमें दिनभर की थकान के बाद लोग रिलैक्स करते हैं। ऐसा करने से मांसपेशियों की जकड़न दूर होती है और कहीं भी अगर बॉडी पेन है, तो वो भी दूर होता है।
वजह 4- बेहतर नींद से जुड़ी है ग्लोइंग स्किन
हेल्थ एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए तो अपनी नींद को सबसे पहले बेहतर करें। अच्छा नींद सीधे सीधे ग्लोइंग स्किन से जुड़ी होती है। यही वजह है कि जापानी लोग सोने से पहले नहाते हैं। इससे उनका ब्रेन रिलेक्स होता और मेलाटोनिन (स्लीप हार्मोन) रिलीज करता है। जब नींद गहरी और बेहतर होती है, तो स्किन पर ग्लो अपने आप नजर आने लगता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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