शरीर में कौन से विटामिन की कमी से लगती है ज्यादा ठंड? जान लें काम की बात

संक्षेप: Which Vitamin Deficiency cause more cold than other: सर्दी का मौसम शुरू होते ही बाकी लोगों से ज्यादा ठंड महसूस करते हैं तो इसका कारण शरीर के अंदर हो रही ये कमी हो सकती है जिम्मेदार। जानें कौन से विटामिन की कमी से लगती है ज्यादा ठंड।

क्या आपको भी बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है। या, फिर हाथ-पैर अक्सर ठंडे रहते हैं। सर्दियों का मौसम आते ही हीटर के सामने दिन बिताते हैं या रजाई में बैठे रहते हैं। अगर ऐसा है तो ये केवल मौसम की गलती नहीं बल्कि आपके शरीर में हो रही कमियों का भी नतीजा होती है। शरीर में कुछ विटामिनों की कमी की वजह से ही बाकी लोगों की तुलना में आपको ज्यादा ठंड महसूस होती है। आमतौर पर ज्यादा ठंड लगने का कारण रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। जो शरीर के टिश्यूज को ऑक्सीजन पहुंचाती है। पूरे शरीर में कोशिकाओं को हीट देने और शरीर का टेंपरेचर बनाए रखने वाली मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के लिए इस ऑक्सीजन की जरूरत होती है। लेकिन जब शरीर में विटामिन की कमी होती है तो ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। जिसकी वजह से आपको बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा ठंड लगती है। जानें कौन से विटामिन की कमी की वजह से ज्यादा ठंड लगती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

विटामिन बी12 की कमी विटामिन बी 12 की कमी से मेगा लो ब्लास्टिक एनीमिया की शिकायत हो जाती है। जिसमे रेड ब्लड सेल्स की संख्या कम हो जाती है और उनका आकार नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाता है। जिससे ठंड के प्रति शरीर ज्यादा सेंसेटिव हो जाता है। विटामिन बी12 की कमी से शरीर में दूसरे लक्षण भी दिखते हैं।

फोलेट की कमी फोलेट को विटामिन बी 9 के नाम से भी जानते हैं। फोलेट की कमी से भी ठंड के प्रति शरीर सेंसेटिव हो जाता है। फोलेट शरीर में स्ट्रांग रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। जब शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी 9 यानी फोलेट नहीं होगा तो विटामिन 12 की कमी वाली स्थिति बन जाती है।