ठंड शुरू होते ही क्यों बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा? डॉक्टर ने बताई 5 बड़ी वजह

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हार्ट अटैक के मामले काफी ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। खासकर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या बीपी की समस्या है, उनमें ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। डॉक्टर से जानें इसके पीछे की वजहें।

सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां ले कर आता है। इन दिनों वायरल इन्फेक्शन और खांसी-जुकाम के मामले तो बढ़ते ही हैं, साथ ही हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि सर्दियों में हार्ट अटैक के केस काफी सुनने को मिलते हैं। खासकर जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज जैसी बीमारियां हैं, उन्हें इन दिनों खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है कि ठंड की शुरुआत होते ही हार्ट अटैक के मामले ज्यादा सुनने को मिलते हैं। दरअसल इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। सीनियर फिजिशियन डॉ नीता अरोड़ा ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए ऐसे ही कुछ कारणों के बारे में बताया है।

सर्दियों में हार्ट अटैक के मामले क्यों बढ़ जाते हैं? ठंड में सिकुड़ने लगती हैं खून की नलियां डॉ नीता अरोड़ा बताती हैं कि ठंड बढ़ने के साथ खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं। इस प्रक्रिया को मेडिकल भाषा में वेसोकंस्ट्रिक्शन (Vasoconstriction) कहा जाता है। इससे दिल को पूरे शरीर तक खून पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।

खासकर अगर आप ठंड से बच नहीं रहे हैं और आपको बार-बार ठंड लग रही है, तो इससे दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। डॉक्टर कहती हैं कि स्पेशली जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ब्लड प्रेशर की दवाइयां चल रही हैं और वो लेते नहीं हैं, तो हार्ट पर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाता है।

फिजिकल एक्टिविटी का कम होना सर्दियों में ठंड के कारण लोग घर से बाहर कम निकलते हैं और उनकी फिजिकल एक्टिविटीज भी काफी कम हो जाती हैं। इस वजह से खून के थक्के बनने का चांस बढ़ जाता है। डॉक्टर कहती हैं कि भले ही आप ठंड में बाहर जाना पसंद ना करें, लेकिन घर में ही खुद को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रखें ताकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक-ठाक चलता रहे।

ठंड में बढ़ जाता है जंक फूड का सेवन सर्दियों के मौसम में भूख काफी बढ़ जाती है। ऐसे में लोग कुछ हेल्दी खाने के बजाए जंक फूड और ज्यादा तला-भुना खाना पसंद करते हैं। डॉक्टर बताती हैं कि तली हुई चीजें खाने की वजह से खून मोटा होता है और थक्के बनने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है।

प्रदूषण बढ़ना भी एक रिस्क फैक्टर है सर्दियों के मौसम में हवा की गुणवत्ता खराब होने लगती है और प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। डॉक्टर कहती हैं कि हवा में मौजूद PM2.5 और PM10 जैसे सूक्ष्म कण सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर खून को गाढ़ा करने और थक्का बनने की प्रवृति को बढ़ा सकते हैं। हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाने में ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है।

ज्यादा स्ट्रेस लेने से बचें जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना भी हार्ट अटैक का एक कारण बन सकता है। लंबे समय तक गहरे तनाव और चिंता में रहने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं। इससे हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

सर्दियों में दिल की सेहत का ध्यान कैसे रखें? खुद को गर्म रखें।

सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करें।

अपनी दवाइयों को समय पर लें।

ब्लड प्रेशर को समय समय पर मॉनिटर करते रहें।

ज्यादा प्रदूषण में घर से बाहर निकलकर एक्सरसाइज करने से बचें।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसे किसी भी तरह से पेशेवर मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या या मेडिकल कंडीशन से जुड़े सवालों के लिए हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें।