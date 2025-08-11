हर किसी पर नहीं कुछ खास लोगों पर ही क्यों भौंकने लगते हैं कुत्ते? वजह जानकर हो जाएं सतर्क why do dogs bark at certain people and not at everyone know the reason and be cautious, हेल्थ टिप्स - Hindustan
हर किसी पर नहीं कुछ खास लोगों पर ही क्यों भौंकने लगते हैं कुत्ते? वजह जानकर हो जाएं सतर्क

कुत्तों के बढ़ते आतंक और उनकी वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों कुछ खास लोगों पर कुत्ते भौंकने लगते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 10:59 PM
हर किसी पर नहीं कुछ खास लोगों पर ही क्यों भौंकने लगते हैं कुत्ते? वजह जानकर हो जाएं सतर्क

आपने कई बार राह चलते स्ट्रीट डॉग या घर के पालतू कुत्ते को कुछ खास लोगों पर भौंकते हुए देखा होगा। जबकि उन्हीं कुत्तों के आगे से बाकी लोग भी निकल रहे होते हैं लेकिन कुत्ते ना उन लोगों पर भौंकते हैं और ना ही उनके साथ कुछ करते हैं, क्या आप इसके पीछे की वैज्ञानिक वजह जानते हैं? अगर नहीं, तो आज आपको इस खबर में इसी बारे में जानकारी मिलने वाली है। दरअसल, कुत्तों के बढ़ते आतंक और उनकी वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतना जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों कुछ खास लोगों पर कुत्ते भौंकने लगते हैं।

इलाका रखना होता है सुरक्षित

कुत्तों में अपने इलाके को सुरक्षित रखने की गहरी भावना होती है। ऐसे में जब कोई अजनबी उनके इलाके में प्रवेश करता है, तो उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति उनके घर या परिवार के लिए खतरा है। कुत्ता उस व्यक्ति को रोकने के लिए भौंक कर चेतावनी देता है। लेकिन अजनबी व्यक्ति अचानक उनके पास चला जाता है, तो वे उसे और भी बड़ा खतरा मानकर ज्यादा भौंकने लगते हैं।

असहज महसूस करने पर

कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे न सिर्फ इंसानों की अलग-अलग गंध पहचान सकते हैं, बल्कि उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कपड़ों से बहुत तेज परफ्यूम या किसी अन्य जानवर की गंध आ रही हो , तो कुत्ता असहज महसूस कर सकता है। ऐसे में कुत्ता भौंककर अपनी बेचैनी जाहिर करता है।

पुराने अनुभव

कई बार कुत्तों का व्यवहार उनके पुराने अनुभवों से भी प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने कभी कुत्ते को मारा या डराया हो तो वह कुत्ता उस तरह के सभी लोगों से सावधान रहता है और उन्हें देखकर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। कुत्ता अतीत को याद करके डर के कारण भौंक सकता है।

डर और असुरक्षा

कई बार लोग अनजाने में कुत्तों के पास अचानक जाकर या उन्हें घूरकर डरा देते हैं। जिसकी वजह से कुत्ता डरकर भौंक सकता है।

