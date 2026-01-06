राजमा-छोले-दाल खाते ही गैस क्यों बनती है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई सच्चाई

दाल, राजमा और छोले जैसे खाद्य पदार्थ भारतीय रसोई में सेहत की पहचान माने जाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और रोज के खाने में जरूरी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से लोग इन्हें खाने के बाद पेट फूलने, गैस, एसिडिटी और भारीपन जैसी समस्याओं से जूझते हैं। ऐसे में अक्सर लोग दाल को ही दोष देने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद यह खाना उनके शरीर को सूट नहीं करता। न्यूट्रिशनिस्ट निकिता बार्डिया के अनुसार, इसका मतलब यह नहीं कि दाल आपके लिए खराब है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपका पाचन तंत्र सही तरह से काम नहीं कर पा रहा।