राजमा-छोले-दाल खाते ही गैस क्यों बनती है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई सच्चाई

राजमा-छोले-दाल खाते ही गैस क्यों बनती है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई सच्चाई

संक्षेप:

दाल, राजमा या छोले खाने के बाद पेट फूलता है? न्यूट्रिशनिस्ट निकिता बार्डिया बताती हैं कि समस्या दाल में नहीं, बल्कि उसकी तैयारी और आपकी पाचन क्षमता में छुपी होती है।

Jan 06, 2026 11:24 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
दाल, राजमा और छोले जैसे खाद्य पदार्थ भारतीय रसोई में सेहत की पहचान माने जाते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं और रोज के खाने में जरूरी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बहुत से लोग इन्हें खाने के बाद पेट फूलने, गैस, एसिडिटी और भारीपन जैसी समस्याओं से जूझते हैं। ऐसे में अक्सर लोग दाल को ही दोष देने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद यह खाना उनके शरीर को सूट नहीं करता। न्यूट्रिशनिस्ट निकिता बार्डिया के अनुसार, इसका मतलब यह नहीं कि दाल आपके लिए खराब है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि आपका पाचन तंत्र सही तरह से काम नहीं कर पा रहा।

  • एक आम गलतफहमी यह है कि दाल स्वभाव से ही 'गैस बनाने वाली' होती है। हकीकत यह है कि दाल, राजमा और छोले जटिल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं जिन्हें पचाने के लिए शरीर को सही तैयारी और मजबूत डाइजेस्टिव फायर (पाचन शक्ति) की जरूरत होती है। जब यह प्रक्रिया ठीक से नहीं होती, तो ये खाद्य पदार्थ आंतों में जाकर फर्मेंट होने लगते हैं जिससे गैस और ब्लोटिंग होती है।
  • ब्लोटिंग का सबसे बड़ा कारण दालों को ‘ठीक से ना भिगोना’ है। भिगोए बिना पकाई गई दालों में फाइटिक एसिड बना रहता है जो मिनरल्स के अवशोषण को रोकता है और पाचन को मुश्किल बनाता है। इसी तरह, दाल को बहुत ज्यादा प्रेशर कुक करना भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इससे उसके प्राकृतिक एंजाइम नष्ट हो जाते हैं जो पाचन में मदद करते हैं।
  • रात के समय भारी मात्रा में दाल, राजमा या छोले खाना भी एक बड़ी वजह है। शाम के बाद पाचन धीमा हो जाता है, ऐसे में भारी प्रोटीन और फाइबर सही तरह से टूट नहीं पाते। इसके अलावा, दाल को कच्चे सलाद के साथ मिलाकर खाना या बहुत बड़ी मात्रा में खाना भी पेट फूलने की समस्या बढ़ा सकता है।

  • निकिता बार्डिया बताती हैं कि कमजोर पेट का एसिड भी एक अहम कारण है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एसिडिटी ज्यादा एसिड की वजह से होती है, जबकि कई मामलों में असल वजह कमजोर पेट का एसिड होता है जिससे दाल ठीक से पच नहीं पाती।

हेल्थ टिप: इस समस्या का समाधान दाल को पूरी तरह छोड़ना नहीं है, बल्कि सही तरीके अपनाना है। दाल, राजमा और छोले को 8–12 घंटे तक भिगोकर रखें, पहला उबाल फेंक दें और पकाते समय हींग, अजवाइन या जीरा जैसे पाचन बढ़ाने वाले मसाले डालें। दिन में इन्हें सीमित मात्रा में और दोपहर के भोजन में शामिल करें। याद रखें, दाल दुश्मन नहीं है- कमजोर पाचन है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
