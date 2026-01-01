फटे होंठ सिर्फ ड्रायनेस नहीं, शरीर का वार्निंग साइन हैं: न्यूट्रिशनिस्ट की राय
सर्दियों में फटे होंठ सिर्फ ठंडी हवा का असर नहीं होते। न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह और आयुर्वेद के अनुसार, यह शरीर में बढ़े वात दोष और कमजोर पाचन का शुरुआती संकेत हो सकता है।
सर्दियों में फटे होंठ एक आम समस्या बन जाते हैं। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ ठंडी हवा, कम पानी पीने या लिप बाम ना लगाने से जोड़कर देखते हैं। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह और आयुर्वेद के अनुसार, फटे होंठ सिर्फ बाहरी ड्राईनेस नहीं बल्कि शरीर के अंदर चल रहे असंतुलन का संकेत हो सकते हैं।
आयुर्वेद मानता है कि होंठ शरीर का 'मॉइस्चर अलार्म' होते हैं। जब शरीर में अंदरूनी चिकनाई यानी लुब्रिकेशन कम होने लगता है तो उसका असर सबसे पहले होंठों पर दिखता है। खासकर सर्दियों में वात दोष बढ़ने के कारण यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए सिर्फ बार-बार लिप बाम लगाना समाधान नहीं है, बल्कि जड़ से कारण समझना और अंदर से शरीर को संतुलित करना जरूरी है।
आयुर्वेद क्या कहता है फटे होंठों के बारे में?
- होंठ और कोलन का कनेक्शन: आयुर्वेद के अनुसार, होंठ कोलन (आंत) से जुड़े होते हैं जो वात जोन का हिस्सा है। अगर गैस, कब्ज या पाचन की गड़बड़ी है तो उसका संकेत सबसे पहले होंठों पर दरारों के रूप में दिख सकता है।
- सिर्फ पानी पीना काफी नहीं: कई लोग खूब पानी पीते हैं, फिर भी होंठ फटे रहते हैं। श्वेता शाह के अनुसार, जब पाचन कमजोर होता है तो रसा धातु (जो शरीर में नमी और पोषण पहुंचाती है) सही तरह से नमी को अवशोषित नहीं कर पाती।
- सर्दियों में वात दोष बढ़ता है: ठंडा मौसम, देर से खाना, ज्यादा चाय-कॉफी और मसालेदार भोजन वात को बढ़ाते हैं जिससे ड्रायनेस और बढ़ जाती है।
फटे होंठों से बचने के लिए आयुर्वेदिक उपाय
- गुनगुना पानी पिएं – यह पाचन सुधारता है और शरीर को अंदर से हाइड्रेट करता है।
- थोड़ा देसी घी डाइट में शामिल करें – यह अंदरूनी लुब्रिकेशन बढ़ाता है।
- जल्दी डिनर करें – देर से खाना वात को बिगाड़ता है।
- चाय, कॉफी, ज्यादा मसाले और नमक कम करें।
- हल्का, गर्म और सादा भोजन लें।
नोट: न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, फटे होंठों का इलाज सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से करना जरूरी है। लिप बाम सिर्फ सहारा देता है, असली हीलिंग सही पाचन और वात संतुलन से होती है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए एक्सपर्ट से उचित सलाह लें।
