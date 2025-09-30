घर में घुसने से पहले बाहर क्यों उतार दिए जाते हैं जूते-चप्पल, ये हैं 5 खास वजह Why are shoes and slippers removed before entering the house here are 5 special reasons science behind the logic, हेल्थ टिप्स - Hindustan
घर में घुसने से पहले बाहर क्यों उतार दिए जाते हैं जूते-चप्पल, ये हैं 5 खास वजह

Reasons behind removing shoes before entering home : क्या आप जानते हैं ऐसा करना सिर्फ वास्तु शास्त्र में ही नहीं बल्कि साइंस के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर जूते-चप्पल उतारने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण छिपे हुए हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 06:47 PM
भारतीय संस्कृति में घर में प्रवेश करने से पहले मुख्य द्वार के बाहर ही जूते-चप्पल उतारने की परंपरा सदियों पुरानी है। हो सकता है आपके घर पर भी ऐसा ही कोई नियम दादी-नानी के जमाने से चलता आ रहा हो। क्या आप जानते हैं ऐसा करना सिर्फ वास्तु शास्त्र में ही नहीं बल्कि साइंस के लिहाज से भी अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के बाहर जूते-चप्पल उतारने के पीछे छिपे क्या है वैज्ञानिक कारण।

स्वच्छता और कीटाणुओं से बचाव

जूते-चप्पल अकसर घर से बाहर सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए पहने जाते हैं, जहां धूल, गंदगी, बैक्टीरिया, वायरस, और अन्य रोगाणु मौजूद होते हैं। जूतों के तलवों पर ये कीटाणु जैसे कि ई. कोलाई या क्लोस्ट्रिडियम डिफिसाइल जैसे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं। जो घर में जूते पहनकर प्रवेश करने पर घर के फर्श, कालीन, और अन्य सतहों पर फैलकर बीमारियों का खतरा बढ़ सकते हैं। ये खतरा खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक बना रहता है। कई अध्ययन बताते हैं कि जूतों के सोल पर 66 प्रतिशत तक बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं, जो सर्दी, फ्लू, या पेट की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। जूते घर से बाहर उतारने से यह जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है।

धूल और प्रदूषण को रोकना

जूते बाहर की धूल, मिट्टी, और प्रदूषक कणों जैसे PM2.5 को घर के अंदर ला सकते हैं। ये कण सांस के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करके एलर्जी, अस्थमा, या अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। घर को साफ और स्वच्छ रखने के साथ सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए जूते घर के बाहर उतारना एक अच्छा उपाय है।

पैरों की सेहत

जूते उतारने से पैरों को खुला और हवादार वातावरण मिलता है, जिससे पसीना और नमी कम होती है। यह फंगल इन्फेक्शन, जैसे एथलीट फुट या पैरों की बदबू, को रोकने में मदद करता है।लंबे समय तक जूते पहनने से पैरों पर दबाव पड़ता है। घर में नंगे पैर चलने से पैरों को आराम मिलता है और रक्त संचार बेहतर होता है।

तनाव से राहत

घर के बाहर जूते उतारकर घर में नंगे पैर चलने से व्यक्ति जमीन से जुड़ाव महसूस करता है , जो कुछ अध्ययनों के अनुसार तनाव को कम करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है।

घर की साफ-सफाई

जूतों पर मौजूद मिट्टी, छोटे पत्थर, या अन्य कण घर के फर्श, कालीन, या लकड़ी की सतहों से लगकर उन्हें गंदा और खराब कर सकते हैं। लेकिन घर के बाहर गंदे जूते उतारकर प्रवेश करने से घर की साफ-सफाई बनी रहती है।

