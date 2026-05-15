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छोटी उम्र में लड़कियों को क्यों शुरू हो रहे हैं पीरियड्स? हो सकती हैं ये वजहें

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Early Menstruation in Girls: आजकल कई लड़कियों में 10 साल की उम्र से पहले ही पीरियड्स शुरू होने लगे हैं। इसे लेकर माता-पिता के मन में कई सवाल रहते हैं। जानिए इसके पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार माने जाते हैं।

छोटी उम्र में लड़कियों को क्यों शुरू हो रहे हैं पीरियड्स? हो सकती हैं ये वजहें

पहले ज्यादातर लड़कियों में पीरियड्स की शुरुआत 12 से 14 साल की उम्र के बीच मानी जाती थी। लेकिन अब कई मामलों में 8 से 10 साल की उम्र में ही पीरियड्स शुरू होने की बात सामने आ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। खानपान, जीवनशैली, बढ़ता वजन और शरीर में होने वाले हार्मोन बदलाव इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

जल्दी पीरियड्स शुरू होने को क्या कहा जाता है?

  • अगर किसी लड़की में बहुत कम उम्र में शरीर में बदलाव और पीरियड्स शुरू होने लगें, तो इसे समय से पहले यौवन की शुरुआत माना जा सकता है।
  • इस दौरान स्तनों का विकास शुरू हो सकता है, शरीर में बदलाव दिख सकते हैं पीरियड्स जल्दी शुरू हो सकते हैं- ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

बढ़ता वजन भी हो सकता है एक कारण

विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों में बढ़ता मोटापा जल्दी पीरियड्स शुरू होने की एक बड़ी वजह माना जाता है। जब शरीर में ज्यादा चर्बी जमा होने लगती है और हार्मोन प्रभावित होते हैं तो शरीर जल्दी यौवन की ओर बढ़ सकता है। आजकल जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स और कम शारीरिक गतिविधि की वजह से बच्चों का वजन तेजी से बढ़ रहा है।

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खानपान और लाइफस्टाइल का असर

आज की जीवनशैली पहले से काफी बदल चुकी है। बाहर का खाना, ज्यादा पैकेज्ड फूड, कम खेलकूद और देर रात तक जागना जैसी आदतें शरीर के हार्मोन पर असर डाल सकती हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि खराब खानपान शरीर के प्राकृतिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है।

स्क्रीन टाइम भी हो सकता है जिम्मेदार

मोबाइल, टीवी और टैबलेट का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। कम नींद, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव, आदि- ये सभी चीजें शरीर के हार्मोन संतुलन पर असर डाल सकती हैं।

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जल्दी पीरियड्स शुरू होने से क्या असर पड़ सकता है?

कम उम्र में पीरियड्स शुरू होने से कई बार बच्चियों को भावनात्मक परेशानी, शर्म, घबराहट और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माता-पिता का सहयोग और सही जानकारी बहुत जरूरी मानी जाती है।

माता-पिता क्या करें?

  1. खुलकर बात करें: बच्चियों को शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में आसान भाषा में समझाना जरूरी है।
  2. हेल्दी डाइट दें: ताजे फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना बच्चों की दिनचर्या में शामिल करना बेहतर है।
  3. शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं: बच्चों को खेलकूद, आउटडोर एक्टिविटी और नियमित व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करना फायदेमंद हो सकता है।

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क्या हर मामले में चिंता जरूरी है?

हर बच्ची का शरीर अलग तरीके से विकसित होता है। इसलिए केवल जल्दी पीरियड्स शुरू होना हमेशा गंभीर समस्या का संकेत नहीं माना जाता। लेकिन अगर उम्र बहुत कम हो और बदलाव तेजी से हो रहे हों तो जांच करवाना बेहतर है।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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