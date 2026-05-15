छोटी उम्र में लड़कियों को क्यों शुरू हो रहे हैं पीरियड्स? हो सकती हैं ये वजहें
Early Menstruation in Girls: आजकल कई लड़कियों में 10 साल की उम्र से पहले ही पीरियड्स शुरू होने लगे हैं। इसे लेकर माता-पिता के मन में कई सवाल रहते हैं। जानिए इसके पीछे कौन-कौन से कारण जिम्मेदार माने जाते हैं।
पहले ज्यादातर लड़कियों में पीरियड्स की शुरुआत 12 से 14 साल की उम्र के बीच मानी जाती थी। लेकिन अब कई मामलों में 8 से 10 साल की उम्र में ही पीरियड्स शुरू होने की बात सामने आ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। खानपान, जीवनशैली, बढ़ता वजन और शरीर में होने वाले हार्मोन बदलाव इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
जल्दी पीरियड्स शुरू होने को क्या कहा जाता है?
- अगर किसी लड़की में बहुत कम उम्र में शरीर में बदलाव और पीरियड्स शुरू होने लगें, तो इसे समय से पहले यौवन की शुरुआत माना जा सकता है।
- इस दौरान स्तनों का विकास शुरू हो सकता है, शरीर में बदलाव दिख सकते हैं पीरियड्स जल्दी शुरू हो सकते हैं- ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
बढ़ता वजन भी हो सकता है एक कारण
विशेषज्ञों के अनुसार, बच्चों में बढ़ता मोटापा जल्दी पीरियड्स शुरू होने की एक बड़ी वजह माना जाता है। जब शरीर में ज्यादा चर्बी जमा होने लगती है और हार्मोन प्रभावित होते हैं तो शरीर जल्दी यौवन की ओर बढ़ सकता है। आजकल जंक फूड, शुगरी ड्रिंक्स और कम शारीरिक गतिविधि की वजह से बच्चों का वजन तेजी से बढ़ रहा है।
खानपान और लाइफस्टाइल का असर
आज की जीवनशैली पहले से काफी बदल चुकी है। बाहर का खाना, ज्यादा पैकेज्ड फूड, कम खेलकूद और देर रात तक जागना जैसी आदतें शरीर के हार्मोन पर असर डाल सकती हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि खराब खानपान शरीर के प्राकृतिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है।
स्क्रीन टाइम भी हो सकता है जिम्मेदार
मोबाइल, टीवी और टैबलेट का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। कम नींद, कम शारीरिक गतिविधि, तनाव, आदि- ये सभी चीजें शरीर के हार्मोन संतुलन पर असर डाल सकती हैं।
जल्दी पीरियड्स शुरू होने से क्या असर पड़ सकता है?
कम उम्र में पीरियड्स शुरू होने से कई बार बच्चियों को भावनात्मक परेशानी, शर्म, घबराहट और आत्मविश्वास की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए माता-पिता का सहयोग और सही जानकारी बहुत जरूरी मानी जाती है।
माता-पिता क्या करें?
- खुलकर बात करें: बच्चियों को शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में आसान भाषा में समझाना जरूरी है।
- हेल्दी डाइट दें: ताजे फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक खाना बच्चों की दिनचर्या में शामिल करना बेहतर है।
- शारीरिक गतिविधि बढ़ाएं: बच्चों को खेलकूद, आउटडोर एक्टिविटी और नियमित व्यायाम के लिए प्रोत्साहित करना फायदेमंद हो सकता है।
क्या हर मामले में चिंता जरूरी है?
हर बच्ची का शरीर अलग तरीके से विकसित होता है। इसलिए केवल जल्दी पीरियड्स शुरू होना हमेशा गंभीर समस्या का संकेत नहीं माना जाता। लेकिन अगर उम्र बहुत कम हो और बदलाव तेजी से हो रहे हों तो जांच करवाना बेहतर है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।