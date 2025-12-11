रजाई ओढ़ने के बाद भी रहते हैं हाथ-पैर ठंडे? रेनॉड सिंड्रोम का हो सकता है खतरा, जानें डॉक्टर से कब मिलें

संक्षेप: सर्दियों के मौसम में हम मोजे-दस्ताने पहन लेते हैं, जिससे ठंडक से बचे रहें। लेकिन कई लोगों के साथ होता है कि रजाई ओढ़ने के बाद भी उनके हाथ-पैर ठंडे रहते हैं। चलिए बताते हैं ऐसा क्यों होता है और ये किन बीमारियों के होने का संकेत देता है।

सर्दियों के मौसम में लोग सिर से पैर तक को कपड़ों में कवर करके रखते हैं और रजाई या कंबल ओढ़कर बैठना पसंद करते हैं। लेकिन घंटों तक रजाई ओढ़ने के बाद भी कुछ लोगों के हाथ-पैर ठंडे ही रहते हैं, गर्म नहीं होते। हाथ-पैर गर्म करने के लिए लोग रजाई के अंदर भी मोजे-दस्ताने पहनकर बैठ जाते हैं लेकिन फिर भी असर नहीं होता। क्या आप जानते हैं हाथ-पैर ठंडे रहना कुछ बड़ी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। चलिए बताते हैं आखिर हाथ-पैर ठंडे क्यों रहते हैं।

क्यों ठंडे रहते हैं? शरीर के खास अंगों-मांसपेशियों को गर्म रखने के लिए ब्लड वेसेल्स सिकुड़ने लगती है। ऐसे में हाथ-पैर की मांसपेशियों तक फ्लो सही से नहीं पहुंचता। इस कारण से हाथ-पैर ठंडे होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे एनीमिया, विटामिन बी12, थायरॉइड की समस्या, रेनॉड सिंड्रोम, डायबिटीज।

रेनॉड सिंड्रोम क्या है रेनॉड सिंड्रोम शरीर में पैदा होने वाली ऐसी स्थिति है, जिसमें ज्यादा ठंड या स्ट्रेस के कारण हाथ-पैर की उंगलियों की ब्लड वेसेल्स जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में हाथ-पैर में खून की कमी हो जाती है और ठंड में ये सुन्न या नीले पड़ जाते हैं। डॉक्टर चियुंग ने न्यू यॉर्क टाइम्स से कहा कि इस अवस्थ में दिमाग कहता है कि मैं हाथ-पैर के बिना रह सकता हूं लेकिन लिवर-दिल-लंग्स के बिना नहीं रह सकता।

डायबिटीज का डर डायबिटीज होने पर भी हाथ-पैर ठंडे रहते हैं। इस बीमारी में हाई ब्लड शुगर के कारण ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है और इससे नसें कमजोर हो जाती है। डायबिटीज होने पर भी हाथ-पैर ठंडे रहते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट, गर्म कपड़े-मोजे पहनने की सलाह देते हैं।

एनीमिया शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी हाथ-पैर ठंडे होने लगेंगे। खून की कमी से जूझ रहा आपका शरीर हाथ-पैर तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाता है। ऐसे में रजाई ओढ़ने के बाद भी हाथ-पैर ठंडे बने रहते हैं। विटामिन बी12 की कमी के कारण भी ऐसा होता है। विटामिन बी12 शरीर के लिए जरूरी विटामिन है, जो लिवर में पाया जाता है। ज्यादा शराब के सेवन के कारण ये धीरे-धीरे खत्म हो जाता है।