Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थwhy always cold hands and feet Doctors warn it could signal a serious health condition
रजाई ओढ़ने के बाद भी रहते हैं हाथ-पैर ठंडे? रेनॉड सिंड्रोम का हो सकता है खतरा, जानें डॉक्टर से कब मिलें

रजाई ओढ़ने के बाद भी रहते हैं हाथ-पैर ठंडे? रेनॉड सिंड्रोम का हो सकता है खतरा, जानें डॉक्टर से कब मिलें

संक्षेप:

सर्दियों के मौसम में हम मोजे-दस्ताने पहन लेते हैं, जिससे ठंडक से बचे रहें। लेकिन कई लोगों के साथ होता है कि रजाई ओढ़ने के बाद भी उनके हाथ-पैर ठंडे रहते हैं। चलिए बताते हैं ऐसा क्यों होता है और ये किन बीमारियों के होने का संकेत देता है।

Dec 11, 2025 07:26 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

सर्दियों के मौसम में लोग सिर से पैर तक को कपड़ों में कवर करके रखते हैं और रजाई या कंबल ओढ़कर बैठना पसंद करते हैं। लेकिन घंटों तक रजाई ओढ़ने के बाद भी कुछ लोगों के हाथ-पैर ठंडे ही रहते हैं, गर्म नहीं होते। हाथ-पैर गर्म करने के लिए लोग रजाई के अंदर भी मोजे-दस्ताने पहनकर बैठ जाते हैं लेकिन फिर भी असर नहीं होता। क्या आप जानते हैं हाथ-पैर ठंडे रहना कुछ बड़ी बीमारियों के संकेत हो सकते हैं। चलिए बताते हैं आखिर हाथ-पैर ठंडे क्यों रहते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों ठंडे रहते हैं?

शरीर के खास अंगों-मांसपेशियों को गर्म रखने के लिए ब्लड वेसेल्स सिकुड़ने लगती है। ऐसे में हाथ-पैर की मांसपेशियों तक फ्लो सही से नहीं पहुंचता। इस कारण से हाथ-पैर ठंडे होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे एनीमिया, विटामिन बी12, थायरॉइड की समस्या, रेनॉड सिंड्रोम, डायबिटीज।

रेनॉड सिंड्रोम क्या है

रेनॉड सिंड्रोम शरीर में पैदा होने वाली ऐसी स्थिति है, जिसमें ज्यादा ठंड या स्ट्रेस के कारण हाथ-पैर की उंगलियों की ब्लड वेसेल्स जरूरत से ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। ऐसे में हाथ-पैर में खून की कमी हो जाती है और ठंड में ये सुन्न या नीले पड़ जाते हैं। डॉक्टर चियुंग ने न्यू यॉर्क टाइम्स से कहा कि इस अवस्थ में दिमाग कहता है कि मैं हाथ-पैर के बिना रह सकता हूं लेकिन लिवर-दिल-लंग्स के बिना नहीं रह सकता।

डायबिटीज का डर

डायबिटीज होने पर भी हाथ-पैर ठंडे रहते हैं। इस बीमारी में हाई ब्लड शुगर के कारण ब्लड सर्कुलेशन पर असर पड़ता है और इससे नसें कमजोर हो जाती है। डायबिटीज होने पर भी हाथ-पैर ठंडे रहते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट, गर्म कपड़े-मोजे पहनने की सलाह देते हैं।

एनीमिया

शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो भी हाथ-पैर ठंडे होने लगेंगे। खून की कमी से जूझ रहा आपका शरीर हाथ-पैर तक ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पाता है। ऐसे में रजाई ओढ़ने के बाद भी हाथ-पैर ठंडे बने रहते हैं। विटामिन बी12 की कमी के कारण भी ऐसा होता है। विटामिन बी12 शरीर के लिए जरूरी विटामिन है, जो लिवर में पाया जाता है। ज्यादा शराब के सेवन के कारण ये धीरे-धीरे खत्म हो जाता है।

डॉक्टर को कब दिखाएं

अगर हाथ-पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं या फिर तेज दर्द, सूजन, घाव जैसे लक्षण दिख रहे हैं। तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।

read moreये भी पढ़ें:
जिम करते समय हार्ट अटैक से जा सकती है जान, कार्डियोलॉजिस्ट बोले- ये 5 टेस्ट...
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।