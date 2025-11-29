आयुर्वेदाचार्य ने बताया दही खाना दे सकता है कितनी सारी बीमारियों, इन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए

संक्षेप: Side effects of eating curd everyday: दही को हेल्दी फूड्स में गिना जाता है और काफी सारे लोग दही को रोजाना थाली में जरूर शामिल करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में दही को लेकर कई सावधानियां बताई गई हैं। आयुर्वेदाचार्य ने बताया इन लोगों को दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।

दही को हेल्दी फूड में गिना जाता है। ऐसा फूड जिसे रोजाना खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन दही को लेकर आयुर्वेद के एक्सपर्ट अलग राय रखते हैं। दरअसल, आयुर्वेद में दही खाने को लेकर काफी सारे नियम बताए गए हैं। जिनका पालन ना करने पर ये फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाने लगती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद विभाग के एमडी डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा ने एक पॉडकास्ट में दही खाने को लेकर कई सारी सावधानियों को शेयर किया है। साथ ही बताया है कि किन बीमारियों के होने पर दही को पूरी तरह से अवॉएड करना चाहिए।

आयुर्वेदाचार्य ने दही को इन बीमारियों में खाने से किया मना आयुर्वेदाचार्य परमेश्वर अरोड़ा ने दही को इन बीमारी वालों को खाने के लिए पूरी तरह से मना किया है। जिन लोगों को यूरिक एसिड, शरीर में आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द की समस्या है, शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन रहती है। ऐसे लोगों को दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि दही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज जैसी समस्या में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही शरीर में सूजन बढ़ाने और ब्लड को दूषित करने का काम कर रही है।

किन लोगों को दही खाना चाहिए आयुर्वेदाचार्य ने कहा कि जो लोग रोजाना एक्सरसाइज नहीं करते हैं। भागदौड़ और फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। योग से दूर रहते हैं। ऐसे लोगों को दही प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर रोजाना वर्कआउट, एक्सरसाइज, योग और हैवी फिजिकल वर्क करने वाले लोग दही खा सकते हैं।

डायबिटीज में दही खाना है मना आयुर्वेद के अनुसार दही से कफ बढ़ती है और डायबिटीज कफ प्रधान होती है। इसलिए डायबिटीज के मरीजों को दही खाने से मना किया जाता है।

कफ की समस्या में दही ना खाएं जिन लोगों को कफ की समस्या होती है। उन्हें दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही शरीर में कफ बढ़ाने का काम करती है और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। जिसकी वजह से कफ से जुड़ी समस्या को पैदा करती है।

इन्फ्लेमेशन होने पर दही ना खाएं दही पित्त बढ़ाती है और मेटाबॉलिक इंबैलेंस पैदा करती है। जिससे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। जिसकी वजह से दही को यूरिक एसिड, आर्थराइटिस जैसी समस्या में खाने से मना किया जाता है।