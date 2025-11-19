पूरा परिवार एक ही साबुन से नहाता है तो हो जाएं सावधान, घेर सकती हैं ये 5 बड़ी समस्याएं

संक्षेप: Side Effect Of Using Same Soap For Bathing : अकसर देखा जाता है कि ज्यादातर घरों में पूरा परिवार नहाने के लिए एक ही साबुन का इस्तेमाल कर रहा होता है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो शेयर किए हुए साबुन से नहाने से कोली, साल्मोनेला और शिगेला जैसे बैक्टीरिया पनपने का डर बना रहता है।

सेहतमंद बने रहने के लिए अच्छी डाइट ही नहीं बल्कि हाइजीन का अच्छा होना भी बेहद जरूरी होता है। बात अगर पर्सनल हाइजीन की करें तो उसमें रोजाना नहाना शामिल रहता है। अकसर देखा जाता है कि ज्यादातर घरों में पूरा परिवार नहाने के लिए एक ही साबुन का इस्तेमाल कर रहा होता है। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो शेयर किए हुए साबुन से नहाने से कोली, साल्मोनेला और शिगेला जैसे बैक्टीरिया पनपने का डर बना रहता है। ऐसे में मन में सवाल आना लाजमी है कि क्या नहाने की यह आदत बीमारी फैलाने का खतरा भी पैदा कर सकती है। आइए जानते हैं नहाने का साबुन शेयर करने से किन बीमारियों का खतरा हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक ही साबुन से नहाने के नुकसान त्वचा और बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा साबुन शेयर करके नहाने से स्किन इंफेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। दरअसल, हर व्यक्ति की त्वचा पर अलग-अलग बैक्टीरिया और फंगस रहते हैं। जब एक ही साबुन को सब इस्तेमाल करते हैं, तो ये बैक्टीरिया और फंगस एक-दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं। खासकर अगर परिवार में किसी को दाद, खुजली, फंगल इंफेक्शन या बैक्टीरियल स्किन इंफेक्शन (जैसे इम्पेटिगो) है, तो वो दूसरे सदस्यों में फैल सकता है। यही वजह है कि CDC जैसी संस्थाएं पर्सनल साबुन शेयर न करने की सलाह देती हैं।

स्टैफ (Staph) और अन्य हानिकारक बैक्टीरिया फैलना स्टैफिलोकोकस (Staph) जैसे बैक्टीरिया साबुन पर चिपक सकते हैं, खासकर अगर साबुन गीला रहता है। ये फोड़े, फुंसी या गंभीर इंफेक्शन का कारण बन सकते हैं।

प्राइवेट पार्ट्स के लिए खास खतरा कई लोग एक ही साबुन से चेहरा, शरीर और प्राइवेट पार्ट्स धोते हैं। इससे यीस्ट इंफेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस या अन्य इंटीमेट इंफेक्शन एक-दूसरे में फैलने का डर रहता है।

स्किन का बिगड़ सकता है संतुलन साबुन में मौजूद केमिकल्स और खुशबू हर किसी की स्किन के लिए अनुकूल नहीं होती हैं। अगर किसी दूसरे के स्किन टाइप के हिसाब से बना साबुन आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे स्किन का नेचुरल पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे स्किन और भी ज्यादा संवेदनशील बन जाती है। जिससे रैशेज, खुजली, जलन और स्किन ड्रायनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. कई बार तो छोटी सी स्किन इरिटेशन धीरे धीरे एलर्जी का रूप ले लेती है

बैक्टीरिया का खतरा एक ही साबुन शेयर करके नहाने से साबुन की टिकिया पर गंभीर बैक्टीरिया और फंगस लगे रह सकते हैं, जो दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, खासकर अगर उनकी त्वचा पर कोई कट या खरोंच हो।

क्या करें -हर व्यक्ति अपना अलग साबुन इस्तेमाल करें।

-अगर परिवार में साबुन शेयर करना ही पड़े, तो लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें, क्योंकि वह कम कीटाणु फैलाता है।