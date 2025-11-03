Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थWho should not eat water chestnuts side effects kin logo ko nahi khana chahiye singhara side effects check details here
किन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए सिंघाड़ा, ये होते हैं 5 बड़े नुकसान

किन लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए सिंघाड़ा, ये होते हैं 5 बड़े नुकसान

संक्षेप: Water Chestnuts Side Effects : सेहत के लिए इतना फायदेमंद होते हुए भी क्या आप जानते हैं हर कोई व्यक्ति सिंघाड़ा का सेवन नहीं कर सकता है। सिंघाड़ा का सेवन 5 तरह के लोगों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों को सिंघाड़ा खाने से परहेज करना चाहिए।

Mon, 3 Nov 2025 04:58 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वेटलॉस से लेकर बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने का सपना देखने वाले लोग सिंघाड़ा बड़े शौक से खाते हैं। सिंघाड़े में मौजूद फाइबर, पोटैशियम, कॉपर, मैंगनीज, विटामिन बी6 और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के साथ यह प्राकृतिक रूप से वसा-मुक्त और ग्लूटेन-मुक्त भी होता है, जो इसे सेहत के लिए एक पौष्टिक और स्वास्थ्यवर्धक फल बनाता है। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होते हुए भी क्या आप जानते हैं हर कोई व्यक्ति सिंघाड़ा का सेवन नहीं कर सकता है। सिंघाड़ा का सेवन 5 तरह के लोगों को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों को सिंघाड़ा खाने से परहेज करना चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए सिंघाड़ा

सर्दी-जुकाम से पीड़ित होने पर

सिंघाड़ा सर्दियों में खाया जाने वाला फल है। बावजूद इसके अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही सर्दी-जुकाम या छाती में बलगम जमा होने की शिकायत है तो उसे सिंघाड़ा खाने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने पर व्यक्ति की सेहत खराब हो सकती है।

एलर्जी

कुछ लोगों को सिंघाड़े का सेवन करने से एलर्जी की समस्या हो जाती है। ऐसे लोगों को सिंघाड़ा खाने से बचना चाहिए। ऐसा ना करने पर व्यक्ति को उल्‍टी, दस्‍त और त्‍वचा पर खुजली होने जैसी शिकायत हो सकती है। कई लोगों को सिंघाड़ा खाकर सूजन और एनाफिलेक्सिस तक हो सकते हैं।

डायबिटीज

फल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ज्‍यादा ग्‍लाइसेमिक इंडेक्‍स होने की वजह से यह शुगर रोगियों को नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि किसी भी चीज में ग्‍लाइसेमिक इंडेक्‍स ज्‍यादा होने का मतलब उसके सेवन से ब्‍लड शुगर लेवल में वृद्धि होना होता है। जिससे डायबिटीज बढ़ने का रिस्‍क और ज्यादा बढ़ सकता है।

पेट दर्द

सिंघाड़े में कई ऐसे फाइबर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें पचाने में व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। ऐसे लोगो को सिंघाड़े का सेवन करने पर उल्टी, दस्त और डायरिया की शिकायत हो सकती है।

कब्‍ज

कब्‍ज से परेशान लोगों को सिंघाड़े का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। सिंघाड़े में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और ये प्रकृति में ठंडा भी होता है। ऐसे में जिन लोगों को कब्‍ज रहता है, उनके लिए ये नुकसानदायक है। इससे पेट में सूजन होने के साथ गैस भी बन सकती है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।