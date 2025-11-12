किन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं खानी चाहिए मूंगफली, स्वाद के चक्कर में सेहत कर लेंगे खराब

संक्षेप: Side Effects Of Eating Peanuts : मूंगफली का सेवन हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है यानी कुछ लोगों को मूंगफली का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है।

सर्दियों की दस्तक के साथ ज्यादातर घरों में मूंगफली की एंट्री भी हो जाती है। गुलाबी ठंड में धूप में बैठकर करारी और गर्मा-गर्म मूंगफली खाने का मजा ही कुछ और होता है। मूंगफली सिर्फ एक टाइम पास स्नैक्स नहीं बल्कि प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह से सेहत को भी कई गजब के फायदे देती है। सेहत के लिए इतनी फायदेमंद होने के बावजूद क्या आप जानते हैं मूंगफली का सेवन हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है यानी कुछ लोगों को मूंगफली का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं आखिर किन लोगों को भूलकर भी मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए।

किन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए मूंगफली का सेवन पाचन से जुड़ी समस्या जिन लोगों का पाचन पहले से ही खराब रहता है, उन्हें मूंगफली का सेवन करने से बचना चाहिए। मूंगफली का सेवन इन लोगों के लिए पेट में दर्द, एसिडिटी,अपच, डायरिया और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। दरअसल मूंगफली में फाइबर की अधिकता होने की वजह से कमजोर पाचन वाले कुछ लोगों को इसे पचाने में मुश्किल पैदा हो सकती है।

हाई यूरिक एसिड मूंगफली का सेवन करने से शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। जिन लोगों के शरीर में पहले से ही यूरिक एसिड की मात्रा ज्यादा है, उन्हें भी मूंगफली का सेवन करने से बचना चाहिए। बता दें, हाई यूरिक एसिड में प्रोटीन का सेवन नहीं किया जाता है लेकिन मूंगफली में प्रोटीन की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। जो यूरिक एसिड की समस्या को बढ़ाकर पेट में दर्द और सूजन की समस्या पैदा कर सकती है। इसके अलावा गठिया या हाइपरयूरिसीमिया की शिकायत वाले लोगों को भी मूंगफली का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए क्योंकि इससे गठिया की समस्या और बढ़ सकती है।

मोटापा जो लोग अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए मूंगफली का अधिक सेवन नुकसानदेह हो सकता है। मूंगफली में फैट और कैलोरी की मात्रा अधिक पाई जाती है जो वजन बढ़ा सकती है।

हाई बीपी जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है, उनके लिए भी मूंगफली का सेवन नुकसानदेह हो सकता है। मूंगफली में सोडियम की मात्रा ज्यादा होने से यह बीपी की समस्या को बढ़ा सकता है। यदि आपको मूंगफली खाना पसंद है तो आप बिना नमक वाली मूंगफली ही खाने के लिए चुनें। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक से भरी हुई मूंगफली या पीनट बटर का सेवन ब्लड प्रेशर के लेवल को बढ़ा सकता है, जिससे स्थिति गंभीर भी हो सकती है।