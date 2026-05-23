ट्रेंड में है Intermittent Fasting, लेकिन कुछ लोगों के लिए बन सकती है परेशानी! डॉक्टर ने बताया
Intermittent fasting आजकल काफी ट्रेंड में है, लेकिन यह हर किसी के लिए सही नहीं है। कुछ लोगों में लंबे समय तक खाली पेट रहने से कमजोरी और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं।
आजकल वजन कम करने और फिट रहने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी ट्रेंड में है। सोशल मीडिया और फिटनेस एक्सपर्ट्स की वजह से बहुत से लोग इसे तेजी से अपनाने लगे हैं। इस पैटर्न में कुछ घंटों तक खाना खाया जाता है और बाकी समय फास्टिंग की जाती है। कई लोगों को इससे वेट मैनेजमेंट और डाइजेशन में फायदा महसूस हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हर किसी के लिए सही है। कुछ लोगों में लंबे समय तक खाली पेट रहने से कमजोरी, एसिडिटी और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खासकर जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, उन्हें बिना डॉक्टर की सलाह इसे शुरू नहीं करना चाहिए। सही डाइट, हाइड्रेशन और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल भी उतने ही जरूरी माने जाते हैं।
Dr Anupama N K (सीनियर कंसल्टेंट, एस्टर सीएमआई हॉस्पिटल, बेंगलुरु) के अनुसार, इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले अपनी हेल्थ कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है।
किन लोगों को इससे बचना चाहिए?
- डायबिटीज के मरीज: डायबिटीज वाले लोगों में लंबे समय तक खाली पेट रहने से ब्लड शुगर अचानक कम हो सकती है। इससे कमजोरी, चक्कर और बेचैनी महसूस हो सकती है।
- एसिडिटी और अल्सर वाले: अगर किसी को एसिडिटी, अपच या पेट के अल्सर की समस्या है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग परेशानी बढ़ा सकती है। खाली पेट रहने से पेट में जलन और असहज महसूस हो सकता है।
- प्रेग्नेंट और ब्रेस्टफीडिंग मदर्स: गर्भावस्था और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान शरीर को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ऐसे समय में फास्टिंग शरीर की एनर्जी और न्यूट्रिशन पर असर डाल सकते हैं।
- बच्चे और बुजुर्ग: बच्चों और बुजुर्गों के शरीर की जरूरतें अलग होती हैं। ज्यादा देर तक भूखा रहने से कमजोरी हो सकती है।
- लिवर की समस्या: Chronic liver disease वाले लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
- नियमित दवा लेने वाले लोग: कुछ दवाइयां समय पर खाना खाने के साथ लेनी जरूरी होती हैं। ऐसे में फास्टिंग दवाइयों के असर को प्रभावित कर सकती है।
क्या सिर्फ फास्टिंग करना काफी है?
डॉक्टर्स के अनुसार, सिर्फ फास्टिंग टाइमिंग पर ध्यान देना काफी नहीं होता। खाने की क्वालिटी भी बहुत जरूरी होती है। अगर ईटिंग विंडो में ज्यादा जंक फूड, मीठा और तला-भुना खाना खाए जाए, तो फास्टिंग का फायदा कम हो सकता है।
किन लोगों को फायदा हो सकता है?
कुछ लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से ब्लोटिंग कम करने, डाइजेशन बेहतर रखने और मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति का शरीर अलग तरह से रिएक्ट करता है।
नोट: अगर किसी को पहले से हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू नहीं करनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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