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हर किसी के लिए नहीं है ये समर कूलर, इन लोगों को नहीं खाना चाहिए गोंद कतीरा

May 02, 2026 03:23 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Gond Katira in Summer: गोंद कतीरा गर्मियों में खूब खाया जाता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जानें इसके फायदे, सही मात्रा और किन लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए।

हर किसी के लिए नहीं है ये समर कूलर, इन लोगों को नहीं खाना चाहिए गोंद कतीरा

गोंद कतीरा एक नेचुरल गम (natural gum) है, जो पेड़ों से निकलता है। गर्मियों में इसे ठंडक देने वाले सुपरफूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह पानी में भिगोने के बाद फूलकर जेली जैसा हो जाता है, जो शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। लेकिन हर हेल्दी चीज की तरह, इसे सही तरीके और मात्रा में लेना बहुत जरूरी है।

गोंद कतीरा कैसे काम करता है?

जब आप गोंद कतीरा खाते हैं, तो यह पेट में जाकर जेल जैसा बन जाता है। यही कारण है कि यह शरीर को ठंडक देता है, लेकिन साथ ही पाचन को थोड़ा धीमा भी कर सकता है। इसलिए इसका ज्यादा सेवन करने से पेट भारी लग सकता है या ब्लोटिंग हो सकती है।

गोंद कतीरा खाने का सही तरीका

  • सही मात्रा में लें: 1 ग्राम (एक छोटा टुकड़ा) गोंद कतीरा को 200 ml पानी में रातभर भिगोकर ही इस्तेमाल करें।
  • ठंडे ड्रिंक्स में मिलाएं: इसे नींबू पानी, शरबत, ठंडे दूध या डेजर्ट में डालकर खा सकते हैं।
  • गर्मी से राहत के लिए लें: यह शरीर को ठंडक देता है, एसिडिटी कम करता है और हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद करता है।

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गोंद कतीरा खाने में क्या ना करें?

  1. सूखा बिल्कुल ना खाएं: गोंद कतीरा सूखा खाने से शरीर में जाकर बहुत ज्यादा फूल सकता है, जो नुकसानदायक हो सकता है।
  2. ज्यादा मात्रा से बचें: जरूरत से ज्यादा खाने से ब्लोटिंग, पेट दर्द या लूज मोशन हो सकते हैं।
  3. सर्दियों में ना लें: इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए ठंड के मौसम में इसका सेवन ना करें।

कौन लोग खा सकते हैं?

  • ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा लगती है
  • जिनको एसिडिटी या डिहाइड्रेशन की समस्या रहती है
  • 5 साल से ऊपर के बच्चे (बहुत कम मात्रा में)

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किन लोगों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए?

  • लो ब्लड प्रेशर वाले लोग
  • जिनको बार-बार सर्दी-जुकाम या साइनस की समस्या रहती है
  • डिलीवरी के बाद शुरुआती 40 दिनों में महिलाएं
  • किडनी से जुड़ी समस्या वाले लोग
  • जो ब्लड थिनर या डाययूरेटिक दवाइयां ले रहे हैं।

क्यों जरूरी है सही मात्रा?

गोंद कतीरा पानी में भिगोने के बाद 10 गुना तक फूल सकता है। इसलिए कम मात्रा ही काफी होती है। ज्यादा लेने से फायदा नहीं, बल्कि नुकसान हो सकता है।

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स्टोरेज टिप

भिगोया हुआ गोंद कतीरा फ्रिज में 2 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। आप इसे एक बार में भिगोकर इस्तेमाल कर सकते हैं।

नोट: गोंद कतीरा गर्मियों के लिए एक बेहतरीन नेचुरल कूलेंट है, लेकिन इसका सही तरीके और मात्रा में सेवन करना बेहद जरूरी है। सही इस्तेमाल से यह फायदेमंद है, लेकिन लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

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