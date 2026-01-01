हर रोज गर्म तासीर वाली अजवाइन पानी पीना सही नहीं- न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह

संक्षेप: अजवाइन और अजवाइन का पानी पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार इसकी गर्म तासीर कुछ लोगों में एसिडिटी और जलन बढ़ा सकती है। जानिए किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए।

अजवाइन को भारतीय रसोई में पाचन सुधारने वाला सुपरफूड माना जाता है। पेट दर्द, गैस, अपच या भारीपन हो तो अक्सर सबसे पहले अजवाइन या अजवाइन का पानी पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, अजवाइन हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती। आयुर्वेद के अनुसार, इसकी तासीर गर्म होती है और यही वजह है कि कुछ लोगों में यह फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है।

आजकल सोशल मीडिया पर रोजाना अजवाइन पानी पीने का ट्रेंड बढ़ गया है, लेकिन बिना अपनी बॉडी टाइप और हेल्थ कंडीशन समझे इसे अपनाना सही नहीं है। श्वेता शाह बताती हैं कि खासतौर पर पित्त दोष वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और गैस्ट्राइटिस से जूझ रहे लोगों को अजवाइन का सेवन सोच-समझकर करना चाहिए। आइए जानते हैं, किन लोगों को अजवाइन या अजवाइन पानी से परहेज करना चाहिए और सही तरीका क्या है।

इन लोगों को अजवाइन या अजवाइन पानी से बचना चाहिए? पित्त प्रकृति (Pitta Dominance) वाले लोग: जिन्हें अक्सर एसिडिटी, जलन, अल्सर, मुंह या शरीर में जलन, हीट रैशेज की समस्या रहती है।

गैस्ट्राइटिस या पेट में जलन वाले लोग: अजवाइन की गर्म तासीर पित्त को और बढ़ा सकती है।

जलन, एसिड रिफ्लक्स और दर्द बढ़ने का खतरा: रोज अजवाइन पानी पीने से पेट की अंदरूनी परत में इरिटेशन बढ़ सकता है।

गर्भवती महिलाएं: अजवाइन का ज्यादा सेवन शरीर में गर्मी बढ़ा सकता है। प्रेग्नेंसी में बिना एक्सपर्ट सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

बहुत ज्यादा दुबले या कमजोर लोग: अत्यधिक गर्म चीजें शरीर को और ड्राय व कमजोर कर सकती हैं। अजवाइन सेवन का सही तरीका (Right Way to Have Ajwain) पाचन के लिए: ½ चम्मच भुनी हुई अजवाइन, भोजन के बाद लें।

½ चम्मच भुनी हुई अजवाइन, भोजन के बाद लें। अजवाइन पानी: 1 चम्मच अजवाइन + 1 कप पानी, 5 मिनट उबालें और गुनगुना करके दिन में सिर्फ एक बार पिएं।

1 चम्मच अजवाइन + 1 कप पानी, 5 मिनट उबालें और गुनगुना करके दिन में सिर्फ एक बार पिएं। पोस्टपार्टम (डिलीवरी के बाद): 1 बड़ा चम्मच अजवाइन + 2 कप पानी, 7 मिनट उबालें। दिन में 2 बार (सिर्फ विशेषज्ञ सलाह पर)।