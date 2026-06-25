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World Vitiligo Day: क्या छूने से फैलता है सफेद दाग? जानें इस मिथ की सच्चाई

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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World Vitiligo Day: सफेद दाग को लेकर आज भी लोगों के मन में कई गलत धारणाएं हैं। यह बीमारी ना तो छूने से फैलती है और ना ही किसी संक्रमण की वजह से होती है। सही जानकारी और समय पर इलाज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है।

World Vitiligo Day: क्या छूने से फैलता है सफेद दाग? जानें इस मिथ की सच्चाई

त्वचा पर सफेद धब्बे दिखने लगें, तो अक्सर लोग घबरा जाते हैं। कई लोग इसे छूने से फैलने वाली बीमारी मान लेते हैं, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। विटिलिगो, जिसे आम भाषा में सफेद दाग कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो किसी व्यक्ति के छूने, साथ बैठने या खाना खाने से नहीं फैलती। इसके बावजूद आज भी इससे जुड़े कई मिथक समाज में मौजूद हैं।

यही वजह है कि इस बीमारी से जूझ रहे लोग शारीरिक परेशानी के साथ-साथ मानसिक तनाव का सामना भी करते हैं। कई बार लोग इन्हें छुपाने के लिए भारी मेकअप करने लगते हैं जो कि सेहत के नजरिए से ठीक नहीं है।

क्या है विटिलिगो या सफेद दाग?

  • विटिलिगो एक त्वचा संबंधी बीमारी है, जिसमें शरीर के किसी भी हिस्से पर सफेद धब्बे बनने लगते हैं। शुरुआत में ये छोटे-छोटे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन समय के साथ इनका आकार बढ़ सकता है।
  • यह बीमारी फैलने वाली नहीं है। यानी यह किसी व्यक्ति को छूने, साथ रहने या कपड़े शेयर करने से नहीं फैलती। अगर समय रहते इसकी पहचान हो जाए और सही इलाज शुरू किया जाए, तो इसे काफी हद तक ठीक किया जा सकता है।

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आखिर क्यों होता है सफेद दाग?

विशेषज्ञों के अनुसार, यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इस स्थिति में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता असंतुलित होकर त्वचा की रंग बनाने वाली सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगती है। इन सेल्स को मेलेनोसाइट्स कहा जाता है। जब ये सेल्स कमजोर हो जाते हैं या खत्म होने लगते हैं, तो त्वचा पर सफेद धब्बे नजर आने लगते हैं।

जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं जिम्मेदार!

अगर परिवार में किसी को पहले से विटिलिगो है, तो दूसरे सदस्यों में भी इसके होने की संभावना बढ़ सकती है। हालांकि, हर मामले में ऐसा हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ मामलों में दवाओं के दुष्प्रभाव या दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी इसकी वजह बन सकती हैं।

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सफेद दाग के साथ ये समस्याएं भी हो सकती हैं:

  1. त्वचा धूप के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो सकती है।
  2. कुछ लोगों में त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
  3. आंखों से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। कुछ मामलों में सुनने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है।

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आज कौन-कौन से इलाज उपलब्ध हैं?

  • लाइट थेरेपी: नैनो यूवीबी लाइट तकनीक से त्वचा का रंग सामान्य करने में मदद मिल सकती है। यह थेरेपी अब भारत के कई शहरों में भी उपलब्ध है।
  • सर्जरी: अगर दाग लंबे समय से एक जैसे हैं, तो स्किन ग्राफ्टिंग या माइक्रोपिग्मेंटेशन जैसी प्रक्रिया की जा सकती है।
  • नई दवाएं: अमेरिका में एक क्रीम को अनुमति मिल चुकी है, जो इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर सफेद दागों को भरने में मदद करती है।

नोट: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी तरह की समस्या होने पर त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

Shubhangi Gupta

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