रोजाना इस्तेमाल के लिए कौन-सा स्वीटनर है बेहतर? न्यूट्रिशनिस्ट शालिनी से जानें
चीनी कम करना चाहते हैं लेकिन सही स्वीटनर चुनना मुश्किल लग रहा है? पाम गुड़, ब्राउन शुगर या स्टीविया- न्यूट्रिशनिस्ट शालिनी सुधाकर बता रही हैं कि रोजाना इस्तेमाल के लिए कौन-सा विकल्प बेहतर है।
आज के समय में लोग सेहत के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और इसी वजह से चीनी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसर्च बताती है कि ज्यादा चीनी खाने से हृदय रोग, टाइप-2 डायबिटीज, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन चीनी छोड़ने की जल्दबाजी में कई लोग ऐसे स्वीटनर चुन लेते हैं, जो दिखने में हेल्दी होते हैं लेकिन पोषण के लिहाज से उतने फायदेमंद नहीं होते। न्यूट्रिशनिस्ट शालिनी सुधाकर ने आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले स्वीटनर्स का विश्लेषण किया है।
पाम गुड़ (Palm Jaggery)
भारतीय रसोई में पाम गुड़ का इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है। इसे ताड़ के रस से बनाया जाता है और इसका स्वाद मिट्टी जैसा नेचुरल लगता है। माना जाता है कि इसमें आयरन जैसे कुछ मिनरल्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार ये मात्रा बहुत कम होती है। शालिनी बताती हैं कि पाम गुड़ कैलोरी और ग्लाइसेमिक इंडेक्स में हाई होता है जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। यानी इसे 'पूरी तरह हेल्दी' नहीं कहा जा सकता।
कितना खाएं? दिन में अधिकतम 2 छोटी चम्मच।
ब्राउन शुगर
बहुत से लोग सफेद चीनी की जगह ब्राउन शुगर को हेल्दी विकल्प मान लेते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ब्राउन शुगर, सफेद चीनी का ही एक प्रोसेस्ड रूप है। इसका रंग इसमें मौजूद मोलासेस की वजह से होता है, लेकिन पोषण में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। एक चम्मच ब्राउन शुगर में लगभग 50 कैलोरी होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ऊंचा होता है।
यानी ब्राउन शुगर भी चीनी की तरह ही है, बस नाम अलग है। इसे भी सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए।
स्टीविया और अन्य जीरो-कैलोरी स्वीटनर
स्टीविया लीफ और मोंक फ्रूट जैसे स्वीटनर आजकल चर्चा में हैं। न्यूट्रिशनिस्ट शालिनी के अनुसार, ये कम प्रोसेस्ड और जीरो कैलोरी होते हैं, इसलिए अगर किसी को मीठा ज्यादा पसंद है या डायबिटीज की समस्या है, तो ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं। हालांकि, यहां भी संतुलन जरूरी है। जरूरत से ज्यादा मीठा खाने की आदत खुद में सही नहीं है।
हेल्थ नोट: अगर आप पाम गुड़ या ब्राउन शुगर चुनते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि ये पूरी तरह 'हेल्दी' नहीं हैं। मात्रा सीमित रखें। वहीं, अगर आपका मीठा खाने का सेवन थोड़ा ज्यादा है, तो जीरो-कैलोरी और कम प्रोसेस्ड स्वीटनर बेहतर विकल्प हो सकते हैं। याद रखें- सेहत का असली राज स्वीटनर बदलने में नहीं, बल्कि मीठा कम करने में है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।